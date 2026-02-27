Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε τρεις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη στοχευμένη προβολή της περιοχής σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, συμμετείχε στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού IFT στο Βελιγράδι, F.R.E.E στο Μόναχο και DANISH TRAVEL SHOW-FERIE FOR ALLE στο Χέρνινγκ. Η συμμετοχή της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Η έκθεση τουρισμού IFT στο Βελιγράδι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά γεγονότα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ η Σερβία αποτελεί μια πολύ σημαντική αγορά για την Κεντρική Μακεδονία. Η δυναμική της επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία έρευνας για τη σερβική τουριστική αγορά, την οποία πραγματοποίησε ο ΕΟΤ σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας (YUTA). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Σέρβοι επιλέγουν τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κεντρική Μακεδονία, καθώς στις πρώτες δύο θέσεις των προτιμήσεών τους κυριαρχούν η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη, ενώ ακολουθεί η Ολυμπιακή Ριβιέρα της Πιερίας. Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πλούσιο τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας και να ζητήσουν εξειδικευμένες πληροφορίες, καθώς πολλοί είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, που έχουν επισκεφθεί πολλές φορές την Κεντρική Μακεδονία.

Η διεθνής έκθεση F.RE.E. του Μονάχου, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τουρισμού στη Γερμανία, συγκέντρωσε φέτος περισσότερους από 900 εκθέτες από περίπου 50 χώρες και προσέλκυσε πάνω από 130.000 επισκέπτες. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβαλε συντονισμένα το πολυθεματικό τουριστικό προϊόν της περιοχής και τις δυνατότητες που προσφέρονται σε πολιτιστικό, φυσιολατρικό, παραθεριστικό, γαστρονομικό και αστικό τουρισμό, με έμφαση στις αυθεντικές εμπειρίες και στις προτάσεις για τουρισμό τεσσάρων εποχών, που προσφέρουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές συναντήσεις με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς και των μέσων ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών και τη διεύρυνση της παρουσίας της περιοχής στη γερμανική αγορά, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές-στόχους.

Όσο για τη διεθνή έκθεση DANISH TRAVEL SHOW/FERIE FOR ALLE αποτελεί θεσμό για τον τουριστικό κλάδο της Βόρειας Ευρώπης, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς και σημαντικό αριθμό εκθετών από όλο τον κόσμο. Και η φετινή διοργάνωση σημείωσε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, τόσο από πλευράς εκθετών όσο και από πλευράς επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σκανδιναβικής αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον για ταξιδιωτικούς προορισμούς υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβαλε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, αναδεικνύοντας το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τις ακτές και τις βραβευμένες παραλίες, τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο, τη γαστρονομία καθώς και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα, στον αυθεντικό χαρακτήρα των εμπειριών που προσφέρει η Κεντρική Μακεδονία και στη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, τουριστικούς πράκτορες και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση της παρουσίας της Κεντρικής Μακεδονίας στην αγορά της Δανίας και ευρύτερα της Σκανδιναβίας.

“Η περιοχή μας παραμένει κορυφαίος προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, όπως αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία, που τοποθετούν την Κεντρική Μακεδονία στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεών τους. Ιδιαίτερα θετικό όμως ήταν και το ενδιαφέρον των Γερμανών και Δανών επισκεπτών όχι μόνο για το μοντέλο ήλιος και θάλασσα σε περιόδους αιχμής, αλλά για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρουμε την άνοιξη και το φθινόπωρο, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας”, δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.