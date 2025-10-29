Η Χαλκιδική προβάλλεται σε Πολωνία και Δανία – Νέες συνεργασίες και πτήσεις για το 2025

Η Χαλκιδική συνεχίζει το ταξίδι της στις αγορές της Ευρώπης, συστήνοντας τον προορισμό σε επαγγελματίες του τουρισμού και ενισχύοντας τις προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια τη νέα χρονιά.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής συμμετείχε στο CONNECT on Tour | Warsaw, στη Βαρσοβία, όπου παρουσιάστηκε σε πολωνούς ταξιδιωτικούς πράκτορες και tour operators. Η Πολωνία αποτελεί μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές για τη Χαλκιδική, με σταθερή αύξηση επισκεπτών τα τελευταία χρόνια.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Τάσιος:

«Η Πολωνία είναι μια αγορά που επενδύει σταθερά στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά τις συνεργασίες μας με τη Rainbow Tours και τη Grecos, φέτος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η TUI Poland εντάσσει για πρώτη φορά τη Χαλκιδική στα προγράμματά της, με απευθείας πτήση μία φορά την εβδομάδα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη δυναμική του προορισμού και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες συνέργειες στο μέλλον».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου, ο Οργανισμός συμμετείχε στο Greek Tourism Workshop στην Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού από τη Δανία και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Η Σκανδιναβία αποτελεί πλέον νέα στρατηγική αγορά για τη Χαλκιδική, καθώς οι συντονισμένες προσπάθειες του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής να την προσεγγίσει αρχίζουν να αποδίδουν. Από τις 3 Μαρτίου 2025, η SAS εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις Κοπεγχάγη – Θεσσαλονίκη, αρχικά τρεις φορές την εβδομάδα, οι οποίες θα αυξηθούν σε πέντε κατά τη θερινή περίοδο.

«Η Σκανδιναβική αγορά είναι ένα κοινό υψηλών απαιτήσεων που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες, φύση και τοπική κουζίνα — ακριβώς ό,τι αντιπροσωπεύει η Χαλκιδική. Είμαστε χαρούμενοι που οι στοχευμένες μας ενέργειες αρχίζουν να αποδίδουν και ο προορισμός αποκτά νέα δυναμική στη Βόρεια Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Τάσιος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συμμετείχαν και τρία ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, τα οποία προσέφεραν δώρα στους συμμετέχοντες μέσω κλήρωσης, συμβάλλοντας στην προβολή της φιλοξενίας και της εξωστρέφειας του προορισμού.

Η Χαλκιδική συνεχίζει δυναμικά το άνοιγμά της σε νέες αγορές, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την προώθηση εμπειριών πέρα από το δίπτυχο “ήλιος και θάλασσα”.