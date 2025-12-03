MENOY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΠΑ: Αυξάνεται η χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους

THESTIVAL TEAM

Επεκτείνεται από 12 σε 13 μήνες η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για εργαζόμενους και ανέργους περιόδου 2025-2026, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (30401/2025-Β’ 2115).

Η νέα καταληκτική ημερομηνία οπότε οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026.

Με την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος, διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την αξιοποίηση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης και ενισχύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Διανυκτερεύσεις και ειδικές κατηγορίες περιοχών

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικότερα:

Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή).

Σε Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας) και Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Αυξημένες επιδοτήσεις

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, την περίοδο 15.12.2025-14.01.2026 (Χριστούγεννα) και την περίοδο 03.04.2026-19.04.2026 (Πάσχα).

Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επιπλέον της διαμονής, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Για Άτομα με Αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

ΔΥΠΑ Κοινωνικός Τουρισμός

