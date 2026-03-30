Αποθέωση του Guardian για την Αστυπάλαια: “Η κορυφαία ταξιδιωτική ιδέα για το 2026”

​Η Αστυπάλαια αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός του κόσμου στην ετήσια λίστα με τις 50 καλύτερες ταξιδιωτικές ιδέες για το 2026 του Guardian.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αστυπάλαια ξεχωρίζει στην πρώτη θέση ως προτεινόμενος προορισμός στην κατηγορία των παραθαλάσσιων διακοπών, όπου μπορούν οι επισκέπτες να «αποσυνδεθούν» από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και να απολαύσουν την διαχρονική ομορφιά των λευκών χωριών με τα κυβικά σπιτάκια, τις πανέμορφες παραλίες που προσφέρουν αληθινή χαλάρωση μακριά από τον μαζικό τουρισμό, τις αναζωογονητικές δραστηριότητες και τις τοπικές νοστιμιές.

Η λίστα του Guardian περιλαμβάνει προορισμούς από ένα ευρύ φάσμα χωρών, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή της χαρακτήρα όπως Ιταλία, Κροατία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σκωτία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Μαρόκο, Αλβανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανάδειξη της «Πεταλούδας του Αιγαίου» εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας. Αναφορικά με την ιδιαιτερότητα της περιόδου λόγω των διεθνών εξελίξεων, ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης ανέφερε πως «η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί μια επιβεβαίωση της στρατηγικής για την προβολή της Αστυπάλαιας ως ποιοτικού, πολύπλευρου και αυθεντικού προορισμού. Σε μια περίοδο όπου οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν προκλήσεις και αβεβαιότητα στον τουρισμό, η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας καθίσταται αναγκαία περισσότερο από ποτέ για την Ελλάδα και ειδικά για τα νησιά μας».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του, ο Δήμος Αστυπάλαιας συμμετείχε πρόσφατα στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση ITB Berlin 2026, μέσα από επωφελείς συναντήσεις με δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού από εύρος αγορών όπως Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και ΗΠΑ.