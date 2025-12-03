Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα Ιωάννινα και η Ήπειρος

Ως μία αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά η οποία κάνει συνεχώς αργά αλλά σταθερά ανοδικά βήματα ώστε να καταστεί κάποια στιγμή και αυτή με την σειρά της μία αναπτυγμένη τουριστική αγορά, περιέγραψε την Περιφέρεια της Ηπείρου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Ιωαννίνων Σπύρος Σουρέλης μιλώντας πρόσφατα στο 8ο περιφερειακό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) που έγινε στα Γιάννενα.

Εστιάζοντας στην πόλη των Ιωαννίνων σημείωσε ότι είναι μακράν η 2η μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ελλάδας, μία πόλη κόμβος στα Δυτικά Βαλκάνια που ενώνει την Ανατολή με την Δύση αλλά και τον Βορά με το Νότο. Έχει ένα δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και μία πολύ δραστήρια Πανεπιστημιακή Κοινότητα η οποία διοργανώνει στα Ιωάννινα και όχι μόνο πολλά επιστημονικά συνέδρια. «Τα Ιωάννινα είναι πλέον ο 3ος πόλος στην προσέλκυση, εγκατάσταση και λειτουργία πολλών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, πολλών start ups επιχειρήσεων, πολλών ψηφιακών νομάδων, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δημογραφικό, για την απασχόληση, για το να μείνουν οι νέοι επιστήμονες στην περιοχή μας. Και φυσικά η άνθηση αυτή μπορεί να δώσει υπεραξία και στον τουρισμό με πολλούς τρόπους» ανέφερε ο κ. Σουρέλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην τουριστική άνθηση των τελευταίων ετών πρωτεύοντα ρόλο έχουν διαδραματίσει οι μεγάλοι οδικοί άξονες Εγνατία και Ιόνια Οδός που τέμνονται στην πόλη των Ιωαννίνων κάνοντας την πρόσβαση προς την ευρύτερη περιοχή πολύ πιο εύκολη για τους εγχώριους επισκέπτες, ενώ σε λίγους μήνες ακολουθεί και η ολοκλήρωση και παράδοση του Οδικού ‘Αξονα Ε65 που θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον Οδικό Τουρισμό από την Κεντρική Ελλάδα και την Θεσσαλία. Παράλληλα δύο μεγάλοι Οδικοί ‘Αξονες σε Δυτικά και Ανατολικά Βαλκάνια θα φέρουν πιο κοντά τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη υπεραξία στον Οδικό Τουρισμό και πλέον θα υπολείπονται όσον αφορά τα μεγάλα οδικά έργα υποδομής μόνο κάποιοι σημαντικοί εσωτερικοί Οδικοί ‘Αξονες όπως είναι η Βόρεια σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Αεροδρόμιο του Ακτίου και ο παραλιακός αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει όλη την Ηπειρωτική ακτή, από την Πρέβεζα μέχρι την Ηγουμενίτσα.

«Ίσως τα Ιωάννινα και ευρύτερα η Περιφέρεια Ηπείρου θα μπορούσαν με την δυναμική που παρουσιάζουν να αποτελέσουν ένα case study για όλους τους προορισμούς της ενδοχώρας, για όλες τις Περιφέρειες που βρίσκονται στο στάδιο της τουριστικής ανάπτυξης ή είναι και υποανάπτυκτες τουριστικά» ανέφερε ο κ. Σουρέλης. ‘Αλλωστε, όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια η Ήπειρος κατέχει την 6η θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών όσον αφορά το μερίδιο επισκεπτών, με μόλις το 2% των ξενοδοχειακών κλινών στο σύνολο της Επικράτειας, έχοντας μία συνεχόμενη ποσοστιαία αύξηση από χρόνο σε χρόνο, που δυστυχώς όμως δεν μεταφράζεται και σε ανάλογη ποσοστιαία αύξηση των εισπράξεων. «Εκεί δυστυχώς το μερίδιο που κατέχουμε λιμνάζει στα ίδια επίπεδα με τις άλλες 7 Περιφέρειες που δεν μπορούν να θεωρηθούν τουριστικές και απέχει πάρα πολύ από τις 5 Τουριστικές Περιφέρειες που αθροιστικά ξεπερνούν το 90% των Τουριστικών Εσόδων. Μία ανάγνωση που δείχνει ότι οι επισκέπτες προτιμούν τον προορισμό μας ο οποίος είναι ανερχόμενος, κάτι που αποτυπώνεται και στις μελέτες ικανοποίησης πελατών με συνεχείς πρωτιές, αλλά προφανώς είμαστε ακόμα και σήμερα ένας πολύ φτηνός προορισμός, ίσως για αυτό και η πρωτιά στην σχέση τιμής – ποιότητας και δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε υπεραξία στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας και το τουριστικό προϊόν» υπογράμμισε ο κ. Σουρέλης.

Αναφορικά με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν τόνισε ότι έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, την έλλειψη χώρων στάθμευσης σε καίρια σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, την έλλειψη αξιόπιστης συγκοινωνίας που θα συνδέει τους επιμέρους προορισμούς, την έλλειψη σύγχρονων και επαρκών δικτύων παντός τύπου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την έλλειψη σύγχρονων και ασφαλών επαρχιακών οδικών δικτύων για την διασύνδεση των περιοχών της Ηπείρου, την μεγάλη εξάρτηση της περιοχής από τον οδικό τουρισμό και την μη αξιοποίηση των αεροδρομίων Ακτίου κατά τους χειμερινούς μήνες και Ιωαννίνων σχεδόν κατά την διάρκεια όλου του χρόνου.

Επιπρόσθετα και στην περιοχή της Ηπείρου όπως και σε άλλους προορισμούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας «η υπερφορολόγηση των τελευταίων χρόνων είναι ανασταλτικός παράγοντας για μία δυναμική τουριστική ανάπτυξη, καθώς η επισκεψιμότητα βασίζεται κυρίως στους εγχώριους επισκέπτες και η εξάρτηση αυτή από την ελληνική αγορά προσδίδει μία μεγάλη εποχικότητα στο τουριστικό προϊόν», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Σουρέλης.

«Έχοντας το πλεονέκτημα ο προορισμός μας να διαθέτει σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες μικρές και μεγάλες, έχοντας αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μία ευρεία γκάμα παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, έχοντας ως σύμμαχο τα ανώτερης ποιότητας τοπικά προϊόντα που μπορούν να αναδείξουν και την τοπική γαστρονομία, μένει να μπορέσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με τον τουρισμό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να λειτουργήσουμε σε επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν την προώθηση, την προβολή, την ανάδειξη και την διαχείριση του προορισμού, κάνοντας έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε σε κάποια χρόνια, έχοντας μετρήσιμους στόχους από χρόνο σε χρόνο» επεσήμανε ο κ. Σουρέλης και συμπλήρωσε: «Εμείς ως επαγγελματίες του τουρισμού την θέλουμε την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τις τοπικές κοινωνίες της Ηπείρου έχοντας ως κύριο και μοναδικό επιχείρημα ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι προς όφελος όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας και του συνόλου της κοινωνίας».