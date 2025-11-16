Άγκυρα για τελευταία φορά στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έριξε το Celestyal Journey: Χορευτικοί σύλλογοι καλωσόρισαν τους επιβάτες – Δείτε φωτο και βίντεο

Άγκυρα για τελευταία φορά εντός του ΟΛΘ έριξε σήμερα το πρωί το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey, μετά από 5 χρόνια πετυχημένης παρουσίας της εταιρείας Celestyal Cruises στη Θεσσαλονίκη.

Η ΟΛΘ Α.Ε. θέλοντας να τιμήσει το πλήρωμα και τους συνολικά 625 επιβάτες (διαφόρων εθνικοτήτων) της μοναδικής αυτής κρουαζιέρας, πραγματοποίησε λαμπρή εκδήλωση με χορευτικούς συλλόγους μπροστά στον επιβατικό σταθμό «Μέγας Αλέξανδρος».

Οι τουρίστες-επιβάτες του Celestyal Journey -κατά την αποβίβασή τους από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο- απόλαυσαν τα χορευτικά δρώμενα και την ελληνική φιλοξενία που ετοίμασε η ΟΛΘ Α.Ε. προς τιμήν τους. Μεταξύ άλλων, στα χορευτικά συμμετείχε το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης και η Καλλιτεχνική Στέγη Ποντίων Βορείου Ελλάδος.

Λίγα λόγια για το πλοίο Celestyal Journey

Το άκρως εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey με μήκος στα 219 μέτρα και πλάτος 32 μέτρα, διαθέτει 149 μπαλκόνια, πάνω από 28 σουίτες, 120 junior σουίτες και μια εκπληκτική νέα Penthouse σουίτα.

Προσφέρει πολλές επιλογές εστίασης με 7 νέα εστιατόρια, ένα εκπληκτικό Chef’s Table και 8 μπαρ.

Συνολικά διαθέτει 630 καμπίνες και η μέγιστη χωρητικότητά του είναι 1.512 επιβάτες. Η πρώτη του ναυπήγηση πραγματοποιήθηκε το 1994, ενώ μέχρι σήμερα το πλήρωμά του αποτελείται από 558 άτομα.

“Ευγνωμοσύνη για την φιλοξενία που λάβαμε στη Θεσσαλονίκη”

“Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση καθώς το σημερινό δρομολόγιο είναι το τελευταίο της τρέχουσας τουριστικής περιόδου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα εκ μέρους της Celestyal να εκφράσω τη θερμή μας ευγνωμοσύνη για την φιλοξενία που λάβαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε άφιξη εδώ ήταν για εμάς μια ξεχωριστή ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους με χαμόγελο, επαγγελματισμό και αγάπη για τον τόπο. Αν και προσωρινά οι προσεγγίσεις μας αναστέλλονται, θέλω να τονίσω ότι οι δεσμοί μας παραμένουν ζωντανοί. Ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν” ανέφερε ο καπετάνιος του πλοίου.