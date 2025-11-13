MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Αυξήθηκε κατά 9,7% η επιβατική κίνηση τον μήνα Οκτώβριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ανοδική τροχιά συνέχισε και τον Οκτώβριο το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας αύξηση επιβατικής κίνησης 9,7% ή 67.018 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου «Μακεδονία» (www.skg-airport.gr), φέτος τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 755.920 ταξιδιώτες, από 688.902 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Με βάση τα αναρτημένα στοιχεία, τον Οκτώβριο φέτος, οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άλμα 13,1% (534.628 επιβάτες) σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ και οι πτήσεις εσωτερικού κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,4% (221.292 επιβάτες). Στις απογειώσεις, οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν τον Οκτώβριο φέτος κατά 10,1%, φτάνοντας τις 5.586, ενώ του εσωτερικού κατά 1,4% (1.908 πτήσεις).

Οι πέντε εθνικότητες που ξεχώρισαν τον Οκτώβριο αποκαλύπτουν ποιοι ταξιδιώτες είχαν τη Θεσσαλονίκη ψηλά στη λίστα τους και αυτοί είναι οι: Έλληνες (221.292 επιβάτες), Γερμανοί (179.168), Κύπριοι (47.883), Άγγλοι (41.582) και Ιταλοί (39.766).

Θετικό πρόσημο σε όλο το δεκάμηνο

Αυξημένη σε ποσοστό 7,9% καταγράφεται η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο 10μηνο φέτος και σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ανήλθε σε 6,87 εκατ. επιβάτες, από 6,37 εκατ. το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2024. Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν κατά 9,9% (4,75 εκατ.), ενώ εκείνοι των πτήσεων εσωτερικού σημείωσαν άνοδο 2,4% (2,11 εκατ.).

Η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport

Τον Οκτώβριο, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece διακίνησαν 3,5 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Από αυτούς, 714.000 ταξίδεψαν σε πτήσεις εσωτερικού (+2,2%) και 2,78 εκατ. σε διεθνείς πτήσεις (+5,3%).

Από το 2017, όταν η Fraport Greece ανέλαβε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, διακινήθηκαν μέσω αυτών περισσότεροι από 248 εκατ. επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αεροδρόμιο "Μακεδονία"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Έρευνες για τον εντοπισμό 85χρονου Βέλγου κυβερνήτη ιστιοφόρου στη θαλάσσια περιοχή της Κύθνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Αυξάνεται η χρηματοδότηση στις Περιφέρειες κατά 11%, στα 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2033

ΣΧΕΣΕΙΣ 17 ώρες πριν

Σχέσεις: Εννέα ευγενικοί τρόποι για να χωρίσετε χωρίς να φερθείτε άσχημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συναγερμός μετά από εκρήξεις και φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής στην Αθήνα – Δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ζντοβτς μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: “Για αυτό έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες στα αποδυτήρια”