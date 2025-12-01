Το YouTube δοκιμάζει νέο χαρακτηριστικό που “διορθώνει” το χαοτικό Home Feed

Το YouTube φαίνεται πως έχει καταλάβει ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των χρηστών: το ότι πολλές φορές η αρχική σελίδα γεμίζει με άσχετα βίντεο που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά ενδιαφέροντά μας. Και τώρα δοκιμάζει μια λύση.

Η νέα πειραματική λειτουργία ονομάζεται «Your Custom Feed» και στοχεύει να δώσει περισσότερη δύναμη στον χρήστη, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στο αυτόματο σύστημα προτάσεων της πλατφόρμας.

Για όσους συμμετέχουν στο test, το “Your Custom Feed” εμφανίζεται δίπλα στο κλασικό κουμπί «Home». Με ένα κλικ, μπορείς να γράψεις συγκεκριμένα prompts, μικρές οδηγίες που δείχνουν στο YouTube τι θέλεις να βλέπεις περισσότερο.

Αν για παράδειγμα θέλεις περισσότερα βίντεο μαγειρικής, απλώς το γράφεις. Το YouTube χρησιμοποιεί αυτό το prompt για να προσαρμόσει τις προτάσεις του. Είναι μια πιο άμεση λύση αντί να κάνεις spam τα κουμπιά «Not interested» ή «Don’t recommend channel» σε άκυρα βίντεο.

Η ανάγκη για κάτι τέτοιο δεν είναι καινούρια. Το σύστημα προτάσεων του YouTube έχει κατηγορηθεί συχνά ότι «παρερμηνεύει» τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη. Βλέπεις 2–3 βίντεο της Disney και ξαφνικά η αρχική σου γεμίζει σαν να είσαι ο πιο dedicated fan του πλανήτη.

Το YouTube δεν είναι το μόνο κοινωνικό δίκτυο που κάνει στροφή προς πιο προσαρμόσιμες ροές. Το Threads δοκιμάζει παρόμοια εργαλεία για να αλλάζεις τον αλγόριθμο, ενώ και το X (Twitter) πειραματίζεται με feed που μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω του AI bot Grok.

Το αν το “Your Custom Feed” θα γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό μένει να φανεί, αλλά σίγουρα δείχνει πως το YouTube προσπαθεί, επιτέλους, να δώσει στον χρήστη μεγαλύτερο έλεγχο στο τι βλέπει.

