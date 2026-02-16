Το TechSaloniki επιστρέφει ανανεωμένο στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Το TechSaloniki, ο θεσμός-ορόσημο για τον κλάδο της τεχνολογίας στην πόλη μας, συμπληρώνει φέτος μια δεκαετία επιτυχημένης παρουσίας στη Β. Ελλάδα έχοντας καθιερωθεί ως το βασικό σημείο διασύνδεσης του ταλέντου με την αγορά εργασίας. Με αφορμή την επετειακή του διοργάνωση, επιστρέφει ανανεωμένο, στις 22 και 23 Μαΐου 2026 στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και μετασχηματίζει δυναμικά τον Προβλήτα Α, Αποθήκες Γ & Δ, σε απόλυτο προορισμό της tech κοινότητας.

​Υπό τον τίτλο TechSalonikiX, η must-attend συνάντηση, εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο Φεστιβάλ Τεχνολογίας και απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και ενεργούς επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής και των Θετικών Επιστημών, σε εμπειρά στελέχη, startups, επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρηματικούς ομίλους.​

Νέες Στρατηγικές Πρωτοβουλίες

​Στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το TechSaloniki Χ προχωρά σε νέες δράσεις και συνέργειες:

StartSaloniki [22 Μαΐου] Αποθήκη Δ: Μια νέα πλατφόρμα αφιερωμένη στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Σε συνεργασία με τα venture funds τεχνολογίας της πόλης, TECS Capital και Loggerhead Ventures, το StartSaloniki εστιάζει σε τομείς αιχμής όπως το ClimateTech, το DeepTech και η Τεχνητή Νοημοσύνη, προσφέροντας σε early-stage founders τη δυνατότητα δικτύωσης με επενδυτές. Η νέα αυτή δράση φιλοδοξεί να αναδείξει επιχειρηματικά ταλέντα, να δώσει βήμα σε ιδέες με πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα και να καλλιεργήσει ουσιαστικές συνδέσεις.

​Σύμπραξη με το Technology Forum [22 Μαΐου] Αποθήκη Δ: Με στόχο την αντιπροσώπευση ολόκληρου του οικοσυστήματος, το TechSalonikiX ενώνει δυνάμεις με το 13ο Technology Forum, πρωτοβουλία 36 φορέων (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανία), που στοχεύει στην διασύνδεση της τεχνολογικής τεχνογνωσίας των ερευνητικών φορέων με τη βιομηχανία της περιοχής (κυρίως εταιρείες πληροφορικής). Με συντονισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και ομιλιών οι δύο φορείς στοχεύουν στην ακόμα μεγαλύτερη επίτευξη συνεργειών και ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτομίας της πόλης.

​Η Ελίτ της Τεχνολογίας είναι Εδώ

​Η εμπιστοσύνη της αγοράς προς το TechSaloniki επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή των κορυφαίων εταιρειών και επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, καθώς και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

​ Fueled by Deloitte

Premium Υποστηρικτές : EY Greece, Accenture Greece, Netcompany, PeopleCert.

EY Greece, Accenture Greece, Netcompany, PeopleCert. ​ Συμμετέχουσες Εταιρείες: Novibet, Chubb, Beta CAE, Kaizen Gaming, Consolut, Noris, Campeon, Qualco, DTS Cloud, TechPro Academy, PwC, bbv, Kuehne & Nagel, OTS, Kenotom, Dataviva, Datascouting, Athens Technology Center, Pentasoft, Onelity.

Novibet, Chubb, Beta CAE, Kaizen Gaming, Consolut, Noris, Campeon, Qualco, DTS Cloud, TechPro Academy, PwC, bbv, Kuehne & Nagel, OTS, Kenotom, Dataviva, Datascouting, Athens Technology Center, Pentasoft, Onelity. Υποστήριξη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης

​Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες: Website: www.techsaloniki.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6947934090 Μαρία Κολώνη info@techsaloniki.gr

Τοποθεσία: Αποθήκη Γ & Δ, Προβλήτα Α, ΟΛΘ