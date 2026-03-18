Το Instagram καταργεί “διακριτικά” την κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα

Στην κατάργηση της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο για τα προσωπικά μηνύματα προχωράει τον Μάιο το Instagram.

Αυτό μετά από χρόνια κριτικής από ομάδες ασφάλειας παιδιών σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση της μητρικής εταιρίας Meta (του Μαρκ Ζούκερμπεργκ) έγινε αυτόν τον μήνα πολύ διακριτικά, περνώντας σχεδόν απαρατήρητη από τους χρήστες: στη σελίδα βοήθειας για το Instagram και σε μια ενημερωμένη ανάρτηση ειδήσεων του 2022, η εταιρία ανέφερε ότι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στα άμεσα μηνύματα μεταξύ χρηστών στο Instagram, από τις 8 Μαΐου 2026.

Μάλιστα, η λειτουργία εμφανίζεται ήδη απενεργοποιημένη για τους Αυστραλούς χρήστες.

Τι αλλάζει με την κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Αυτό σημαίνει ότι, από τις 8 Μαΐου, η Meta θα μπορεί να βλέπει το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ όλων των χρηστών – κάτι που μέχρι στιγμής μπορούσε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει την κρυπτογράφηση.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η απόφαση να εγκαταλειφθεί η κρυπτογράφηση οφειλόταν στη χαμηλή υιοθέτηση της λειτουργίας από τους χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολύ λίγοι άνθρωποι επέλεγαν την κρυπτογράφηση μηνυμάτων από άκρο σε άκρο σε DM, επομένως αφαιρούμε αυτήν την επιλογή από το Instagram τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Όποιος θέλει να συνεχίσει να ανταλλάσσει μηνύματα με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο μπορεί εύκολα να το κάνει στο WhatsApp» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: iefimerida.gr