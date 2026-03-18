Το Instagram καταργεί “διακριτικά” την κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Στην κατάργηση της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο για τα προσωπικά μηνύματα προχωράει τον Μάιο το Instagram.

Αυτό μετά από χρόνια κριτικής από ομάδες ασφάλειας παιδιών σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση της μητρικής εταιρίας Meta (του Μαρκ Ζούκερμπεργκ) έγινε αυτόν τον μήνα πολύ διακριτικά, περνώντας σχεδόν απαρατήρητη από τους χρήστες: στη σελίδα βοήθειας για το Instagram και σε μια ενημερωμένη ανάρτηση ειδήσεων του 2022, η εταιρία ανέφερε ότι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στα άμεσα μηνύματα μεταξύ χρηστών στο Instagram, από τις 8 Μαΐου 2026.

Μάλιστα, η λειτουργία εμφανίζεται ήδη απενεργοποιημένη για τους Αυστραλούς χρήστες.

Τι αλλάζει με την κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Αυτό σημαίνει ότι, από τις 8 Μαΐου, η Meta θα μπορεί να βλέπει το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ όλων των χρηστών – κάτι που μέχρι στιγμής μπορούσε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει την κρυπτογράφηση.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η απόφαση να εγκαταλειφθεί η κρυπτογράφηση οφειλόταν στη χαμηλή υιοθέτηση της λειτουργίας από τους χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολύ λίγοι άνθρωποι επέλεγαν την κρυπτογράφηση μηνυμάτων από άκρο σε άκρο σε DM, επομένως αφαιρούμε αυτήν την επιλογή από το Instagram τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Όποιος θέλει να συνεχίσει να ανταλλάσσει μηνύματα με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο μπορεί εύκολα να το κάνει στο WhatsApp» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: iefimerida.gr

Instagram

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Συγκινεί η Χίλντα Ηλιοπούλου για τον πατέρα της, Ντίνο: Ακόμα και τώρα με τσιμπάει αυτό, δεν αισθάνομαι πολύ άνετα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η Αγγελική Ηλιάδη για τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη: Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα – Μπήκα στο ξενοδοχείο με το πόδι μου κομμάτια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Πορτοσάλτε για Κωνσταντοπούλου: “Εκτός κι αν είναι ο χαφιές της ιστορίας εκεί μέσα” – Το επεισόδιο με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Βασίλης Καρράς: Κυκλοφόρησε νέο ανέκδοτο τραγούδι δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατό του – Αφιερωμένο στη Μακεδονία – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πατήσια: Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη – Πέταξε μαχαίρι και προσπάθησε να διαφύγει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ένταση στη Βουλή: Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Βορίδη στο περιστύλιο