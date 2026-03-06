Οι χρήστες του ChatGPT το “ξεφορτώνονται” μαζικά: Οι απεγκαταστάσεις της εφαρμογής αυξήθηκαν κατά 295% σε μία μόνο ημέρα

Τα τελευταία δύο χρόνια, το ChatGPT αποτελεί μία από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με τις περισσότερες λήψεις παγκοσμίως, καθώς αποτελεί καθημερινό εργαλείο για φοιτητές, προγραμματιστές, συγγραφείς και επιχειρήσεις. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, νέα δεδομένα καταδεικνύουν κάτι ασυνήθιστο: μια ξαφνική έξαρση χρηστών που απεγκαθιστούν την εφαρμογή.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων κινητής τηλεφωνίας Sensor Tower, οι απεγκαταστάσεις της εφαρμογής ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 295% μέσα σε μία μόνο ημέρα, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τη συνηθισμένη καθημερινή μεταβολή του 9%.

Η άνοδος αυτή σημειώθηκε λίγο μετά το ξέσπασμα έντονων αντιδράσεων στο διαδίκτυο σχετικά με την αναφερόμενη συμφωνία της OpenAI για την ανάπτυξη ορισμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε απόρρητα κυβερνητικά συστήματα.

Οι αιτίες της αντίδρασης

Η κατακραυγή εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την κριτική να επικεντρώνεται στο ευρύτερο ερώτημα του πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη σε στρατιωτικά ή κυβερνητικά πλαίσια.

Ανησυχίες χρηστών: Πολλοί εξέφρασαν προβληματισμούς για την ηθική, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διαφάνεια.



Αντίλογος: Άλλοι υπερασπίστηκαν την κίνηση ως μέρος της εθνικής ασφάλειας και της τεχνολογικής προόδου.



Ταυτόχρονα, η έξαρση των απεγκαταστάσεων συνέπεσε με μια αλλαγή στην αγορά των εφαρμογών AI. Το ανταγωνιστικό chatbot Claude της Anthropic σκαρφάλωσε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης του App Store στις ΗΠΑ, ενώ οι λήψεις άλλων ανταγωνιστικών εργαλείων AI αυξήθηκαν.

Η ευρύτερη εικόνα

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας ως προς τους αριθμούς. Παρά την προσωρινή έξαρση των απεγκαταστάσεων, το ChatGPT παραμένει μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες AI παγκοσμίως, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες σε ιστό και κινητά.

Οι βραχυπρόθεσμες εξάρσεις αρνητικών αντιδράσεων δεν είναι ασυνήθιστες στον κλάδο της τεχνολογίας, ειδικά όταν οι εταιρείες εισέρχονται σε αμφιλεγόμενους τομείς όπως η αμυντική τεχνολογία.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η στιγμή αντανακλά μια διαρκή μετατόπιση της εμπιστοσύνης του κοινού απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη ή αν πρόκειται απλώς για μια σύντομη αντίδραση σε έναν ταχύτατο ειδησεογραφικό κύκλο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.

