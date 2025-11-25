MENOY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μετά τη Shein κα το eBay στο στόχαστρο της Γαλλίας – Ερευνάται για πώληση παράνομων αγαθών

THESTIVAL TEAM

Ηγαλλική εισαγγελία ανακοίνωσε την τρίτη ότι ξεκινά έρευνα για τον γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι πουλά παράνομα αγαθά, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Σύμφωνα με το Reuters, η εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνα, αφότου η αρμόδια αρχή προστασίας των καταναλωτών ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι είχε βρει παράνομα αγαθά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησιών του eBay και σε άλλες πύλες ηλεκτρονικού εμπορίου.


Η eBay δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

