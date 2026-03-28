Με 45 ομιλητές το 20ό Πολυσυνέδριο “Καινοτομία και Ανάπτυξη”, στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ka-business.gr συνδιοργανώνουν το 20ό Πολυσυνέδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη», στη Θεσσαλονίκη.

Το Πολυσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, με έναρξη στις 11:00’. Στόχος της διοργάνωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν 45 ομιλητές, είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

Στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης, ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες παραγωγών, επιχειρηματιών και φοιτητών, ενώ θα λειτουργήσει και το «Φοιτητικό Σαλόνι», στο οποίο θα συμμετάσχουν δέκα φοιτητικοί σύλλογοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.