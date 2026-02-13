iOS 26.3: Η νέα λειτουργία που αλλάζει τα δεδομένα στα iPhone – Τι φέρνει η νέα έκδοση λογισμικού

Μια νέα λειτουργία που αλλάζει τα δεδομένα στη μεταφορά αρχείων μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων εισάγει η Apple με την αναβάθμιση iOS 26.3.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει δεχθεί κριτική για ζητήματα της πρόσφατης έκδοσης του λειτουργικού της, η νέα δυνατότητα «Transfer to Android» φιλοδοξεί να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία μετάβασης σε συσκευή Android.

Πώς λειτουργεί το «Transfer to Android»

Η νέα επιλογή έχει ενσωματωθεί στο μενού Ρυθμίσεων και βρίσκεται στη διαδρομή:

Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή Επαναφορά iPhone > Transfer to Android

Ο χρήστης τοποθετεί το iPhone δίπλα στη νέα συσκευή Android, συνδέει τις δύο συσκευές μέσω QR code και η μεταφορά ξεκινά αυτόματα. Μέσω της διαδικασίας μπορούν να μεταφερθούν:

αρχεία

εφαρμογές

φωτογραφίες

μηνύματα

λοιπά βασικά δεδομένα

Δεν μεταφέρονται, ωστόσο, δεδομένα υγείας, συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth, καθώς και ορισμένα προστατευμένα στοιχεία.

Μέχρι πρότινος, η μετάβαση από iOS σε Android απαιτούσε συχνά χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και πολλαπλά βήματα, με αυξημένο κίνδυνο απώλειας δεδομένων. Πλέον, η διαδικασία γίνεται απευθείας από το σύστημα, περιορίζοντας σημαντικά την πολυπλοκότητα.

Πιέσεις για διαλειτουργικότητα

Αντίστοιχες λύσεις έχει προσφέρει και η Google για τη μεταφορά δεδομένων από Android σε iOS, σε μια γενικότερη τάση απλοποίησης της μετάβασης μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.

Η εξέλιξη συνδέεται και με τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η ελεύθερη επιλογή των χρηστών. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα σε κολοσσούς της τεχνολογίας, οδηγώντας σε προσαρμογές πολιτικής και τεχνολογικών πρακτικών.

Επιπλέον αλλαγές στο iOS 26.3

Πέρα από τη νέα λειτουργία μεταφοράς, το iOS 26.3 φέρνει και άλλες βελτιώσεις:

Νέο τρόπο απόκρυψης δεδομένων τοποθεσίας από παρόχους κινητής τηλεφωνίας για συσκευές iPhone με modem C1 ή C1X

Διορθώσεις ασφαλείας και επιδιορθώσεις ευπαθειών

Βελτιώσεις στη συνολική σταθερότητα του συστήματος

Η έκδοση είχε προηγουμένως διατεθεί σε beta μορφή κατά την περίοδο των εορτών και πλέον είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση

Για την αναβάθμιση, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν:

Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού

Αφού εντοπιστεί η νέα έκδοση, μπορούν να προχωρήσουν στην εγκατάστασή της, ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Apple επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ευελιξία των χρηστών, σε ένα περιβάλλον όπου η ελευθερία επιλογής μεταξύ πλατφορμών αποτελεί πλέον κεντρικό ζητούμενο.