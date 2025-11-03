Η νέα πρόβλεψη του Elon Musk για τον τρόπο που θα επικοινωνούμε

Τεχνολογικοί γίγαντες όπως ο Elon Musk, ο Mark Zuckerberg και ο Bill Gates επιστρέφουν συχνά στην επικαιρότητα με προβλέψεις που άλλοτε εντυπωσιάζουν και άλλοτε προκαλούν ανησυχία για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Ανάμεσά τους, ο Elon Musk ξεχωρίζει για τις ακραίες αλλά διορατικές του τοποθετήσεις, οι οποίες συχνά ανοίγουν συζητήσεις γύρω από την κατεύθυνση που παίρνει η ανθρωπότητα μέσα από την πρόοδο της τεχνολογίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Joe Rogan Experience παρουσίασε ένα όραμα που θυμίζει επιστημονική φαντασία, και περιγράφει έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τις οθόνες, τα κινητά τηλέφωνα και τις εφαρμογές.

Ο Musk θεωρεί ότι σε λιγότερο από μία δεκαετία η επικοινωνία με τα ψηφιακά συστήματα θα γίνεται απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση συσκευών. Οι συσκευές σύμφωνα με την άποψή του, θα χρησιμεύουν απλώς ως γέφυρες προς τα δίκτυα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου θα δημιουργείται αυτόματα από αλγορίθμους. Το επόμενο στάδιο θα είναι η μετάβαση σε μια πιο φυσική και άμεση αλληλεπίδραση που θα βασίζεται στη φωνή, στη σκέψη και στην προσαρμογή κάθε εμπειρίας στις ανάγκες του ανθρώπου.



Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλοι υποδέχτηκαν την πρόβλεψή του ως αναπόφευκτη εξέλιξη της τεχνολογίας, ενώ άλλοι εξέφρασαν φόβο για το ενδεχόμενο μιας κοινωνίας που θα εξαρτάται πλήρως από την τεχνητή νοημοσύνη.

