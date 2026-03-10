Η Apple μπλοκάρει στις ΗΠΑ κινέζικες εφαρμογές – Τι αλλάζει για τους κατόχους iPhone

Η Apple έχει αρχίσει να περιορίζει τη δυνατότητα λήψης ορισμένων εφαρμογών της ByteDance για κατόχους iPhone που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι αν διαθέτουν λογαριασμό στο κινεζικό App Store.

Η αλλαγή φαίνεται να εφαρμόζεται από τα τέλη Ιανουαρίου και επηρεάζει κυρίως εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για την κινεζική αγορά.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων ρυθμιστικών πιέσεων γύρω από το TikTok, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί στις ΗΠΑ υπό νέο εταιρικό σχήμα. Ωστόσο, ενώ η δημοφιλής πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη, άλλες εφαρμογές του ίδιου ομίλου φαίνεται ότι έχουν μπλοκαριστεί για λήψη ή ενημέρωση από συσκευές που βρίσκονται εντός της χώρας.

Μεταξύ των εφαρμογών που επηρεάζονται είναι το Douyin, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Doubao και η πλατφόρμα Fanqie Novel. Όταν οι χρήστες προσπαθούν να τις κατεβάσουν από τις ΗΠΑ, εμφανίζεται μήνυμα ότι η εφαρμογή «δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή» όπου βρίσκεται η συσκευή.

Ο νόμος του 2024

Η πολιτική αυτή φαίνεται να συνδέεται με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, γνωστή ως «Νόμος για την Προστασία των Αμερικανών από Εφαρμογές που Ελέγχονται από Ξένους Αντιπάλους». Ο νόμος απαγορεύει σε εταιρείες τεχνολογίας να διανέμουν ή να ενημερώνουν εφαρμογές που ελέγχονται κατά πλειοψηφία από τη ByteDance εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Αν και το TikTok εξαιρέθηκε προσωρινά λόγω της συμφωνίας μεταβίβασης των δραστηριοτήτων του σε επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τις Oracle και Silver Lake, δεν είναι σαφές αν η συμφωνία καλύπτει και άλλες εφαρμογές του ομίλου.

Παράλληλα, η Apple φαίνεται να χρησιμοποιεί πλέον πιο εξελιγμένα τεχνικά εργαλεία για τον γεωγραφικό περιορισμό εφαρμογών. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αναπτύξει μηχανισμούς που μπορούν να εντοπίζουν τη φυσική τοποθεσία μιας συσκευής μέσω δεδομένων όπως το GPS, το δίκτυο Wi-Fi ή την κάρτα SIM, επιτρέποντας πιο αυστηρό έλεγχο στη διαθεσιμότητα εφαρμογών.

Στο παρελθόν, οι γεωγραφικοί περιορισμοί στο App Store βασίζονταν κυρίως στη χώρα εγγραφής του Apple ID. Πλέον όμως, η φυσική τοποθεσία της συσκευής φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Ορισμένοι κάτοχοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς με χρήση VPN, όμως οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα μέτρα θα γίνονται ολοένα πιο αυστηρά. Αν αυτή η πρακτική επεκταθεί, θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εταιρείες ελέγχουν την πρόσβαση σε εφαρμογές ανά περιοχή.