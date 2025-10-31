Η Apple μίλησε επιτέλους για τη νέα Siri – Πότε θα έρθει;

Η Apple είχε ανακοινώσει παλιότερα ότι εργάζεται πάνω στην ανανεωμένη Siri, αν και δεν μάθαμε ποτέ πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει. Αρχικά, η εταιρία είχε ανακοινώσει τη νέα AI κατά τη διάρκεια του WWDC 2024 και όπως όλα δείχνουν, δεν θα την δούμε ούτε φέτος.

Μιλώντας στον Steve Kovach στο CNBC, ο Tim Cook αποκάλυψε ότι η personalized Siri αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026, όπως είχε ήδη προγραμματιστεί, μαζί με τα νέα χαρακτηριστικά του iOS. Οι φήμες λένε ότι η νέα Siri θα γίνει διαθέσιμη μαζί με το iOS 26.4 την Άνοιξη του 2026 και πιο συγκεκριμένα μέσα στον Μάρτιο.



Ο Cook επισήμανε επίσης ότι η Apple έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη νέα Siri, πράγμα που είχε ξαναπεί και παλιότερα κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.



Η Apple λέει ότι η νέα Siri θα μπορεί να καταλαβαίνει καλύτερα τους χρήστες, να πραγματοποιεί περισσότερες εντολές, θα έχει καλύτερη επίγνωση του τι γίνεται στην οθόνη του iPhone/iPad κλπ, ενώ θα έχει περισσότερο έλεγχο και στις εφαρμογές.



Η νέα Siri θα είναι μέρος ενός γενικού update του Apple Intelligence.

Πηγή: unboxholics.com