Η Apple εξετάζει το κόκκινο ως το επόμενο premium χρώμα για τα iPhone Pro

Μετά το έντονο “Cosmic Orange”, η Apple φαίνεται πως σκέφτεται να κάνει ακόμη πιο τολμηρό βήμα με την επόμενη flagship απόχρωση των iPhone Pro.

Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, το κόκκινο βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο ως η βασική premium επιλογή για τα επόμενα iPhone 18 Pro. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τη σειρά iPhone 18 αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Μια πιο τολμηρή κατεύθυνση

Η Apple παραδοσιακά επιλέγει ουδέτερες αποχρώσεις για τα Pro μοντέλα της. Το κόκκινο θα αποτελούσε ξεκάθαρη διαφοροποίηση από τη μέχρι τώρα παλέτα.

Υπήρξαν επίσης φήμες για μοβ και καφέ εκδόσεις, όμως ενδέχεται να πρόκειται για παραλλαγές της βασικής κόκκινης επιλογής.

Η επιτυχία του Cosmic Orange στην Κίνα φαίνεται να έχει επηρεάσει τη στρατηγική της εταιρείας. Το κόκκινο θεωρείται παραδοσιακά τυχερό χρώμα στην κινεζική κουλτούρα, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τις πωλήσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά για κόκκινο iPhone

Η Apple έχει προσφέρει ξανά κόκκινα iPhone μέσω της συνεργασίας με το Product Red, με πιο πρόσφατα τα iPhone SE, iPhone 14 και iPhone 14 Plus.

Όσον αφορά το φημολογούμενο foldable iPhone, η εταιρεία αναμένεται να κινηθεί πιο συντηρητικά, επιλέγοντας διαχρονικούς χρωματικούς τόνους.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, το κόκκινο μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο εντυπωσιακές επιλογές της Apple για τα επόμενα Pro μοντέλα.

Πηγή: zappit.gr