Η Apple αλλάζει ριζικά το πρόγραμμα κυκλοφορίας του iPhone, υιοθετώντας τη στρατηγική της Samsung

Η Apple προετοιμάζει τη μεγαλύτερη αλλαγή στο πρόγραμμα κυκλοφορίας του iPhone, υιοθετώντας στρατηγική παρόμοια με αυτή της Samsung, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εταιρεία σχεδιάζει να εγκαταλείψει το ετήσιο φθινοπωρινό λανσάρισμα που ακολουθεί εδώ και πάνω από

μια δεκαετία, κατανέμοντας τις κυκλοφορίες νέων μοντέλων σε δύο περιόδους του έτους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Apple θα παρουσιάζει τα premium μοντέλα Pro το φθινόπωρο και τα standard μοντέλα την άνοιξη, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να λανσάρει τρία εντελώς νέα μοντέλα σε τρία διαδοχικά χρόνια — μια πρωτοφανή κίνηση για την ιστορία του flagship προϊόντος της.

Η μετατροπή ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο με το εντελώς νέο iPhone Air, που λανσαρίστηκε παράλληλα με τα ανασχεδιασμένα iPhone 17 Pro και Pro Max. Θα συνεχιστεί με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple το επόμενο φθινόπωρο, ενώ το 2027 αναμένεται ένα εντελώς νέο high-end μοντέλο με καμπύλη γυάλινη οθόνη και κάμερα κρυμμένη κάτω από την οθόνη.

Τα κύρια μοντέλα iPhone κυκλοφορούσαν το καλοκαίρι μέχρι το iPhone 4S το 2011. Τότε η Apple μετέφερε τις κυκλοφορίες στο φθινόπωρο, ευθυγραμμίζοντας το μεγαλύτερο προϊόν της με την κρίσιμη περίοδο αγορών των γιορτών.

Η στρατηγική ήταν επιτυχημένη επειδή απλοποιούσε τον σχεδιασμό και το μάρκετινγκ, και έκανε τα έσοδα προβλέψιμα για τη Wall Street. Ωστόσο, το Bloomberg αναφέρει ότι ο κύκλος κυκλοφορίας του φθινοπώρου τελικά έγινε βάρος.

Συμπιέζοντας τόσα πολλά λανσαρίσματα στην ίδια περίοδο, η Apple είχε λιγότερες ευκαιρίες να κατανείμει τα έσοδα κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης πίεζε τις ομάδες μάρκετινγκ και τους μηχανικούς της, υπερφόρτωνε τους προμηθευτές, ενώ η προβληματική κυκλοφορία του Apple Intelligence το 2024 υπογράμμισε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της προσέγγισης.

Τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 2025, η Apple κυκλοφορούσε τέσσερα κύρια iPhone το φθινόπωρο, ενώ περιστασιακά παρουσίαζε ένα χαμηλότερου κόστους SE ή “e” μοντέλο στο πρώτο μέρος του έτους. Από το 2026 και μετά, το πρόγραμμα θα αλλάξει ριζικά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Apple σχεδιάζει να αποκαλύψει τρία high-end μοντέλα — το iPhone 18 Pro, το iPhone 18 Pro Max και ένα νέο αναδιπλούμενο — το φθινόπωρο του 2026. Περίπου έξι μήνες αργότερα θα κυκλοφορήσει το iPhone 18, το iPhone 18e και πιθανώς ένα ανανεωμένο iPhone Air. Αυτό το μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί, με την Apple να λανσάρει μεταξύ πέντε και έξι νέα μοντέλα ετησίως.

Το The Information είχε αναφέρει ότι ένα iPhone Air δεύτερης γενιάς είχε αναβληθεί από το επόμενο φθινόπωρο για το 2027 προκειμένου να προστεθεί δεύτερη πίσω κάμερα. Ωστόσο, το Bloomberg υποστηρίζει ότι το Air δεύτερης γενιάς δεν είχε πραγματικά προγραμματιστεί για του χρόνου. Το γεγονός ότι η Apple το ονόμασε iPhone Air (και όχι iPhone 17 Air) σήμαινε ότι δεν ήθελε να το δέσει με ετήσιο πρόγραμμα κυκλοφορίας.

Η κύρια εστίαση του δεύτερου Air θα είναι η μετάβαση σε chip 2 νανομέτρων για βελτίωση της διάρκειας μπαταρίας — το μεγαλύτερο μειονέκτημα του πρώτου μοντέλου.

Η Apple ανέπτυξε το Air πιστεύοντας ότι θα αντιπροσωπεύει το 6% έως 8% των νέων πωλήσεων iPhone, περίπου όπως το iPhone 16 Plus που αντικατέστησε. Ωστόσο, όπως τα μοντέλα iPhone mini του 2020 και 2021, οι αγοραστές επέλεξαν τελικά τα πιο πρακτικά Pro μοντέλα που προσφέρουν καλύτερη διάρκεια μπαταρίας, κάμερες και διαχείριση θερμότητας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το iPhone Air είναι ουσιαστικά τεχνολογική άσκηση και πρωτότυπο στον δρόμο προς το αναδιπλούμενο iPhone. Θα χρησιμοποιήσει πολλά από τα ίδια υλικά, τεχνικές μικρογράφησης, εσωτερικά εξαρτήματα και βελτιστοποιήσεις λογισμικού, προετοιμάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Apple.

Με το νέο πρόγραμμα, η Apple στοχεύει σε πιο σταθερά έσοδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μείωση της πίεσης στους υπαλλήλους και τους κατασκευαστικούς συνεργάτες, και αποφυγή του κανιβαλισμού μεταξύ premium και budget μοντέλων.

Επίσης δίνει στην εταιρεία πολλαπλές ευκαιρίες κάθε χρόνο να αντιμετωπίσει νέες κυκλοφορίες από ανταγωνιστές όπως η Samsung, η οποία εδώ και καιρό κατανέμει τα λανσαρίσματα Galaxy και αναδιπλούμενων της σε διαφορετικές περιόδους του έτους — μια στρατηγική που η Apple φαίνεται πλέον να υιοθετεί.

