Γιατί τα κινητά πλέον πωλούνται χωρίς φορτιστή

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι τα νέα smartphones δεν συνοδεύονται από φορτιστή μέσα στη συσκευασία τους. Πρόκειται για μια πρακτική που υιοθέτησαν σταδιακά οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και σχετίζεται κυρίως με το περιβάλλον και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Μικρότερη συσκευασία, λιγότερα υλικά

Ένας βασικός λόγος που προβάλλουν οι κατασκευαστές είναι περιβαλλοντικός. Υποστηρίζουν ότι όταν ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κουτί, μειώνεται σημαντικά ο όγκος των συσκευασιών.

Αυτό μειώνει σημαντικά την ποσότητα χαρτιού και πλαστικού που απαιτείται για κάθε συσκευή.

Παράλληλα, τα μικρότερα κουτιά επιτρέπουν στους κατασκευαστές να μεταφέρουν περισσότερα τηλέφωνα σε κάθε αποστολή. Υπολογίζεται ότι σε μια παλέτα μπορούν να χωρέσουν έως και 70% περισσότερες συσκευές όταν η συσκευασία είναι πιο λεπτή. Αυτό μειώνει το κόστος μεταφοράς και το ενεργειακό αποτύπωμα της διανομής.

Μείωση ηλεκτρονικών αποβλήτων

Ένα ακόμη επιχείρημα αφορά τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι οι περισσότεροι χρήστες διαθέτουν ήδη φορτιστές από παλαιότερες συσκευές, οπότε η προσθήκη νέου σε κάθε αγορά οδηγεί σε περιττή συσσώρευση και τελικά σε περισσότερα απορρίμματα. Με την αφαίρεσή του, περιορίζεται η παραγωγή e-waste, κάτι που αποτελεί σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική επίδραση εξαρτάται από το αν οι χρήστες τελικά αγοράσουν νέο φορτιστή ξεχωριστά.

Μείωση κόστους και νέα έσοδα από αξεσουάρ

Φυσικά, η αφαίρεση του φορτιστή μειώνει κατά πολύ και το κόστος παραγωγής. Επιπλέον, δίνει στις εταιρείες την ευκαιρία να πουλήσουν φορτιστές και άλλα αξεσουάρ ξεχωριστά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επίσημοι φορτιστές των κατασκευαστών μπορεί να είναι αρκετά ακριβοί, ειδικά όταν υποστηρίζουν ταχύτατη φόρτιση ή ιδιόκτητα πρότυπα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε κυρίως από μεγάλους κατασκευαστές και γρήγορα έγινε σχεδόν πρότυπο στη βιομηχανία των smartphones. Σήμερα πολλά νέα μοντέλα, τόσο Android όσο και iPhone, πωλούνται μόνο με το καλώδιο φόρτισης μέσα στο κουτί.

Για τους καταναλωτές αυτό σημαίνει ότι πριν αγοράσουν νέο κινητό πρέπει να ελέγξουν αν διαθέτουν ήδη συμβατό φορτιστή — διαφορετικά θα χρειαστεί να τον αγοράσουν ξεχωριστά.