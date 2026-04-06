Apple: Από ένα γκαράζ στην κορυφή του κόσμου – Στα 50 της χρόνια με 465 δισ. έσοδα απέναντι στην πρόκληση της AI

Στις αρχές του 1976, στην Καλιφόρνια, ο Στιβ Βόζνιακ είχε μόλις ολοκληρώσει τον σχεδιασμό μιας μητρικής κάρτας ή αλλιώς πλακέτας υπολογιστή, την οποία σκόπευε να παρουσιάσει σε άλλους χομπίστες σε ένα γνωστό τοπικό κλαμπ. Ο φίλος του, Στιβ Τζομπς, διέκρινε αμέσως μια επιχειρηματική ευκαιρία, να κατασκευάσουν και να πουλήσουν αυτές τις πλακέτες. Έτσι γεννήθηκε η Apple.

Την Τετάρτη 1η Απριλίου η εταιρεία συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής. Η πορεία της έχει επηρεάσει καθοριστικά, τόσο τη βιομηχανία της τεχνολογίας, όσο και την καθημερινότητα των καταναλωτών, φέρνοντας αρχικά τους προσωπικούς υπολογιστές και στη συνέχεια τα «έξυπνα» τηλέφωνα στο ευρύ κοινό, καθιερώνοντας τις εφαρμογές και αποδεικνύοντας πώς μπορούν να λειτουργούν αρμονικά συσκευές και λογισμικό. Ωστόσο, σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση, να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει πρωταγωνίστρια καθώς και τεχνολογική υπερδύναμη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Αγώνας δρόμου

Ανταγωνιστές, όπως η Alphabet και η Microsoft επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν προβάδισμα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Apple συγκαταλέγεται στις πιο αδύναμες επιδόσεις μεταξύ των λεγόμενων «magnificent seven» από τότε που η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022.

Παρά το γεγονός ότι η Apple έχει ενσωματώσει δυνατότητες μηχανικής μάθησης στα τσιπ της ήδη από το 2017, αναλυτές και επενδυτές επισημαίνουν ότι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών, όπως μια ανανεωμένη Siri, δείχνουν ότι η εταιρεία δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένη για τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές θα αξιοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, εταιρείες όπως η OpenAI σχεδιάζουν συσκευές βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες ενδέχεται να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των smartphones.

Παρά τις προκλήσεις, τα προϊόντα της Apple εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση. Η νέα σειρά iPhone 17 ενίσχυσε σημαντικά τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του έτους, ενώ το MacBook Neo, με τιμή 599 δολάρια, το φθηνότερο laptop της εταιρείας, έχει καταγράψει επίσης δυναμική είσοδο στην αγορά.

Ο αναλυτής τεχνολογίας Μπεν Τόμσον σημειώνει ότι τα πρώτα 50 χρόνια της Apple κύλησαν χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό για τον κολοσσό. Όπως επισημαίνει, το μέλλον της θα εξαρτηθεί από το πόσο καθοριστικό θα αποδειχθεί τελικά το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, και αν εταιρείες όπως η OpenAI καταφέρουν να την ξεπεράσουν στο ίδιο της το «παιχνίδι», αναφέρει σύμφωνα με το reuters.

Η εκρηκτική πορεία της μετοχής

Η Apple εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1980, ωστόσο η πραγματική εκτίναξη της μετοχής σημειώθηκε μετά το 2000, όταν το iPhone εξελίχθηκε σε παγκόσμιο best seller και η γκάμα προϊόντων της επεκτάθηκε. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι επεξεργαστές σειράς M, που ενίσχυσαν σημαντικά τις πωλήσεις των υπολογιστών Mac.

Έσοδα που αγγίζουν το μισό τρισ.

Η Apple συγκαταλέγεται στις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, αλλά και στις μεγαλύτερες σε έσοδα. Χάρη στη ζήτηση για τα νέα iPhone, εκτιμάται ότι θα καταγράψει πωλήσεις ύψους 465 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρέχον οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο. Οι υπηρεσίες της Apple, όπως είναι παραδείγματος χάρη το App Store, το Apple Music και η streaming πλατφόρμα της, αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας τεχνολογίας.

Η συνεχώς αυξανόμενη βάση συσκευών δημιουργεί σταθερά έσοδα μέσω συνδρομών και προμηθειών από πωλήσεις εφαρμογών. Αυτό έχει οδηγήσει και σε έντονες αντιπαραθέσεις με εταιρείες όπως η Epic Games, που αμφισβητούν τον έλεγχο της Apple στις πληρωμές εντός εφαρμογών. Καθώς η αγορά smartphones στις ΗΠΑ εμφανίζει σημάδια κορεσμού, χώρες όπως η Κίνα και αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τα έσοδα της Apple.

Τα προϊόντα που καθόρισαν την πορεία της

Η πλακέτα που σχεδίασε ο Βόζνιακ το 1976 εξελίχθηκε στο Apple I, το πρώτο προϊόν μιας σειράς που μετέτρεψε την εταιρεία από μια startup σε γκαράζ σε έναν παγκόσμιο κολοσσό ηλεκτρονικών ειδών. Στη διαδρομή αυτή, η Apple δημιούργησε επιτυχημένα προϊόντα όπως το iPod, ενώ σήμερα το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει έξυπνα ρολόγια, ασύρματα ακουστικά και τη συσκευή μικτής πραγματικότητας Vision Pro.

Πηγή: newmoney.gr