Ανατριχιαστικό βίντεο: Κινεζικά ρομπότ “εργάτες” κάνουν παρέλαση – Μαζικές παραδόσεις σε βιομηχανικούς κολοσσούς

Ταινία επιστημονικής φαντασίας θυμίζει ένα εφιαλτικό για πολλούς βίντεο με εκατοντάδες ανθρωποειδή ρομπότ-εργάτες να παρελαύνουν συντονισμένα.

Το καλογυρισμένο και σχεδόν κινηματογραφικό βίντεο με τα δεκάδες βιομηχανικά ανθρωποειδή ρομπότ να κινούνται με απόλυτο συγχρονισμό δημιουργήθηκε για την προώθηση της δεύτερης γενιάς των μοντέλων της UBTECH Robotics από τη Σενζέν της Κίνας και προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post, η UBTECH ανακοίνωσε ότι οι μαζικές παραδόσεις σηματοδοτούν την έναρξη της παραγωγής του μοντέλου Walker S2, του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα αυτόνομης αλλαγής μπαταρίας -μια πρωτιά, όπως υποστηρίζει, για την κατηγορία των ανθρωποειδών ρομπότ. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου.

Αντιδράσεις στα social media για το εφιαλτικό βίντεο με τον στρατό των ρομπότ

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες εμφανίστηκαν εντυπωσιασμένοι από την ακρίβεια των κινήσεων, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία για την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας. Δεν έλειψαν και όσοι θεώρησαν το βίντεο προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης ή «βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας».

Μεταξύ των σχολίων που ξεχώρισαν ήταν και αυτό χρήστη που σημείωσε: «Ξέρετε, ένας άνθρωπος που θα περπατούσε ανάμεσά τους θα ήταν κάπως πιο πειστικός».

Άλλος σχολίασε: «Θα είναι χειρότερο για την Κίνα, αλλά δεν θα έπρεπε όλες αυτές οι εταιρείες να δημιουργούν την καλύτερη έκδοση που μπορούν;». Ένα τρίτο σχόλιο ανέφερε: «Ποιος πίστεψε πραγματικά ότι είναι ψεύτικο; Δεν είναι κανένας άθλος να παραχθούν τόσες μονάδες».

Η UBTECH εξασφάλισε μεγάλα συμβόλαια για τα ρομπότ της από κινεζικούς κολοσσούς

Την ίδια ώρα, η UBTECH φαίνεται να ενισχύει σημαντικά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας σειρά μεγάλων συμβολαίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε παραγγελία ύψους 159 εκατ. γουάν από εταιρεία στο Ζιγκόνγκ της επαρχίας Σιτσουάν -τη δεύτερη μεγαλύτερη μεμονωμένη συμφωνία της μετά από ένα συμβόλαιο 250 εκατ. γουάν τον Σεπτέμβριο.

Στα νέα deals περιλαμβάνονται επίσης μια σύμβαση 126 εκατ. γουάν με data centre στη Γκουανγκσί, μια παραγγελία ανθρωποειδών ρομπότ κόστους 250 εκατ. γουάν από μεγάλη κινεζική εταιρεία, αλλά και από την εξαγωγική αυτοκινητοβιομηχανία Miee Auto.