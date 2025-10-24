Tι είναι ο κανόνας 2-2-2 που υπόσχεται να αναβαθμίσει τη σχέση σας

Είναι υπέροχο να βρίσκει κανείς έναν ρυθμό μέσα στη σχέση, όμως με τον καιρό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ρουτίνας ή ακόμα και στο να χαθεί η «σπίθα» ανάμεσα στο ζευγάρι. Για να διατηρήσουν τη σχέση τους ευτυχισμένη, ζωντανή και υγιή, πολλά ζευγάρια εφαρμόζουν τον «κανόνα 2-2-2», που έχει γίνει viral στο TikTok.

Στην πλατφόρμα, η δημιουργός @gem_raye έδειξε τον εαυτό της να ετοιμάζεται για ραντεβού με τον αρραβωνιαστικό της. «Ακολουθούμε τον κανόνα 2-2-2», είπε στο video. «Ένα ραντεβού κάθε δύο εβδομάδες, μια απόδραση για Σαββατοκύριακο κάθε δύο μήνες και ένα ταξίδι κάθε δύο χρόνια».

Οι δυο τους οργανώνουν εναλλάξ τις εξόδους και φροντίζουν να εκπλήσσουν ο ένας τον άλλον, θεωρώντας ότι αυτή η τακτική είναι βασική για να διατηρείται η σύνδεση μεταξύ τους ζωντανή.

Όταν δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο TikTok, είχαν ήδη εφαρμόσει τον κανόνα 2-2-2 για έξι μήνες και, όπως τόνισε η ίδια, πραγματικά βοηθούσε να κρατούν τη σχέση τους συναρπαστική. Πρόκειται για ένα απλό «τρικ», που όμως λειτουργεί εξαιρετικά.

Σύμφωνα με την Rebecca Howard Eudy, Ph.D., LMHC, σεξοθεραπεύτρια και σύμβουλο ψυχικής υγείας εξειδικευμένη στις σχέσεις, είναι εξαιρετικά συνηθισμένο τα ζευγάρια να πέφτουν σε ρουτίνα, ειδικά έπειτα από μερικά χρόνια σχέσης.

«Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως άγχος, πλήξη, ευερεθιστότητα, έλλειψη χρόνου ή απώλεια της προτεραιότητας που δίνεται στη σχέση», αναφέρει σε συνέντευξή της στο Bustle. «Καμιά φορά, νιώθετε σαν δυο καράβια που περνούν τη νύχτα το ένα δίπλα από το άλλο χωρίς να συναντιούνται. Με άλλα λόγια, αντί να συνδεθείτε και να απολαύσετε τη συντροφιά ο ένας του άλλου, καταλήγετε να λειτουργείτε μηχανικά. Ο κανόνας 2-2-2 είναι ένας τρόπος να αποτρέψετε αυτή την απόσταση».

«Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα να υπάρχουν τέτοιου είδους “οδηγοί” και ότι κάθε ζευγάρι μπορεί να ωφεληθεί», λέει για το συγκεκριμένο hack που έχει γίνει viral. «Πολύ συχνά, φερόμαστε στις σχέσεις μας σαν να είναι κάκτοι, αναμένουμε να επιβιώσουν με ελάχιστη φροντίδα, ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε σε όλα τα υπόλοιπα. Ο κανόνας 2-2-2 είναι ένας τρόπος να ενσωματώσετε συνειδητή φροντίδα και να υπενθυμίσετε ο ένας στον άλλον ότι η σχέση σας έχει αξία».

Στο TikTok, η @blissful.kristen ανέφερε ότι σταμάτησαν να βγαίνουν ραντεβού με τον σύντροφό της επειδή και οι δύο έχουν φορτωμένα προγράμματα και δουλεύουν πλήρες ωράριο. Όταν αποφάσισαν να δοκιμάσουν τον κανόνα 2-2-2, είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την τελευταία φορά που είχαν βγει. «Θέλω πραγματικά να βγαίνουμε πιο συχνά, και το ίδιο θέλει κι εκείνος», είπε στο video, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα κάνει διαφορά.

«Η εφαρμογή αυτού του κανόνα βοηθά άμεσα να θέσετε τη σχέση σας σε προτεραιότητα. Παράλληλα, στέλνει το μήνυμα ότι νοιάζεστε, ότι εξακολουθείτε να αγαπιέστε και ότι είστε έτοιμοι να επανασυνδεθείτε. Μόνο και μόνο αυτό, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα», λέει η σεξοθεραπεύτρια. «Επιπλέον, η ύπαρξη σταθερών “σημείων επαφής” που προσφέρει ο κανόνας σας κάνει να ανυπομονείτε για αυτά και βοηθά το ζευγάρι να νιώθει συνδεδεμένο».

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του κανόνα 2-2-2 είναι ότι να προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού. «Μπορεί να είναι τόσο απλός ή τόσο δημιουργικός όσο θέλετε», εξηγεί η Eudy.

Κάθε δύο εβδομάδες μπορεί να είναι ένα ραντεβού στο σπίτι με φαγητό απ’ έξω ή ένα ρομαντικό δείπνο στο αγαπημένο σας εστιατόριο. Κάθε δύο μήνες μπορεί να είναι ένα διήμερο σε κάποιο κοντινό B&B ή μια μικρή οδική απόδραση. Και κάθε δύο χρόνια, μπορεί να είναι ένα ταξίδι σε παραλία μόλις μία ώρα μακριά ή ένα σαββατοκύριακο στο εξωτερικό.

«Μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό για όλα τα ζευγάρια, ειδικά για εκείνα με περιορισμένο προϋπολογισμό ή χωρίς υποστήριξη από οικογένεια, όμως το συγκεκριμένο “τρικ” μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού», λέει. Για να το κάνετε να λειτουργήσει, η Eudy προτείνει να αντιμετωπίζετε τα ραντεβού και τα ταξίδια σας σαν ραντεβού που δεν ακυρώνονται. «Αποφασίστε τι είναι ρεαλιστικό για τη ζωή σας, βάλτε το στο ημερολόγιο και τηρήστε το», προσθέτει.

Η ίδια τονίζει ότι το να συζητάτε το θέμα και να θέτετε τον κανόνα 2-2-2 ως στόχο είναι από μόνο του διασκεδαστικό. «Δεν έχει τόσο σημασία η συχνότητα όσο η δέσμευση να θέσετε τη σχέση σας ως προτεραιότητα».

Κι αν οι δύο εβδομάδες, οι δύο μήνες ή τα δύο χρόνια σας φαίνονται πολύ σύντομα μπορείτε να δοκιμάστε τον αριθμό τρία ή όποιον σας βολεύει, αρκεί να μείνετε σταθεροί και δημιουργικοί σε ό,τι αποφασίσετε.

Πηγή: marieclaire.gr