Τα επτά προειδοποιητικά σημάδια ότι η σχέση σας είναι τοξική

Aν νιώθετε διαρκώς ένταση, παρεξηγημένοι, σε στάση άμυνας ή ακόμα και ψυχικά ή σωματικά ανασφαλείς, τότε ίσως η σχέση με τον σύντροφό σας είναι τοξική.

Όλες οι σχέσεις έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Κανείς δεν είναι τέλειος και σπάνια κάποιος ζει σε «παραμύθι». Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από το να είναι μια σχέση τοξική. Πρέπει να καταλάβετε τα σημάδια και να απομακρυνθείτε από αυτή άμεσα, για το καλό της δική σας ψυχικής, αλλά και σωματικής, υγείας.

Οι τοξικές σχέσεις αποστραγγίζουν την ενέργεια και την αυτοεκτίμησή σας, αφήνοντάς σας συχνά να νιώθετε άγχος και ανασφάλεια.

Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν το λεγόμενο «love bombing» που μετατρέπεται σε «εφιάλτη», συνεχές άγχος ή δράμα, gaslighting, ψέματα, απομόνωση και αμυντική στάση.

Τι είναι μια τοξική σχέση;

Η διαφορά μεταξύ μιας τοξικής σχέσης και μιας σχέσης που μπορεί να βελτιωθεί είναι ότι «δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης ή λογοδοσίας από την πλευρά ενός ατόμου», λέει η Τρέισι Ρος, LCSW, θεραπεύτρια ζευγαριών και οικογένειας στη Νέα Υόρκη.

Ο Lee Phillips, EdD , ψυχοθεραπευτής και πιστοποιημένος σεξοθεραπευτής ζευγαριών στη Νέα Υόρκη, συμφωνεί ότι ενώ ο όρος τοξικός δεν έχει κλινική σημασία, εξακολουθεί να είναι χρήσιμος για τους θεραπευτές να βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα ανθυγιεινά πρότυπα στις σχέσεις.

«Θα όριζα την τοξικότητα ως μια συνεχιζόμενη σύγκρουση που συνεχίζεται και τίποτα δεν αλλάζει στη σχέση για να είναι πιο υγιής», λέει.

Οι τοξικές σχέσεις μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική και σωματική σας υγεία. Έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο το άγχος όσο και η ποιότητα της σχέσης μπορούν να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση μεταξύ παντρεμένων ενηλίκων μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.

Όταν μια σχέση είναι τοξική, μπορεί «να σε κάνει πιο ανασφαλή, πιο αγχωμένο και να προκαλέσει σωματικά συμπτώματα που σε κάνουν να απομονώνεσαι από τους άλλους ανθρώπους», εξηγεί η Ρος.

Επτά προειδοποιητικά σημάδια μιας τοξικής σχέσης

Τα προειδοποιητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι η σχέση σας μπορεί να είναι τοξική εμφανίζονται συχνά νωρίς, αλλά μπορεί να μην τα αναγνωρίσετε μέχρι να γίνουν τα πράγματα μεγάλα. Ποια είναι τα επτά, σύμφωνα με τους ειδικούς, που πρέπει να προσέξετε.

«Love bombing»

Ο «βομβαρδισμός αγάπης» (Love bombing) είναι μια συμπεριφορά που παρατηρείται συχνά σε άτομα που πάσχουν από ναρκισσιστικές ή οριακές διαταραχές προσωπικότητας. Στην αρχή, μπορεί να είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι ένας νέος σύντροφος είναι τόσο πρόθυμος να είναι μαζί σου, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα μπορεί να αρχίσουν να μην πηγαίνουν καλά.

«Το άτομο μπορεί να σε κάνει να νιώθεις υπέροχα και να είσαι στην κορυφή του κόσμου κάποιες φορές, αλλά μετά υπάρχει μια αλλαγή – τώρα σε αγνοούν, σε επικρίνουν, σε κατηγορούν», λέει η ειδικός.

Καθώς νομίζετε ότι η αρχική κατάσταση θα επιστρέψει ο τοξικός σας σύντροφος σάς κάνει να πιστεύεται ότι η νέα αυτή συμπεριφορά οφείλεται στην πραγματικότητα σε εσάς, όχι σε αυτόν.

Συνεχές άγχος

Όλες οι σχέσεις έχουν συγκρούσεις κάποια στιγμή, αλλά αν νιώθεις συνεχές άγχος, πιθανότατα δεν είναι μια υγιής δυναμική.

Οι τοξικές σχέσεις συχνά χαρακτηρίζονται από απροβλεπτότητα, ακραίες διακυμάνσεις, ζήλια και έλλειψη υπευθυνότητας, όπου το ένα άτομο γενικά καταλήγει σε αμυντική στάση.

«Οι αλληλεπιδράσεις συχνά αφήνουν τον έναν ή και τους δύο ανθρώπους να νιώθουν ντροπή, αμηχανία και εξάντληση, και οι προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων ή παρεξηγήσεων οδηγούν σε επιθέσεις χαρακτήρα και κριτική», εξηγεί η Ρος.

Μπορεί να νιώθεις ότι δεν μπορείς να μοιραστείς με κανέναν λεπτομέρειες της σχέσης, επειδή δεν θα καταλάβουν, δημιουργώντας περισσότερη ένταση για εσένα.

«Αν καλύπτεις πράγματα και δικαιολογείς συμπεριφορά που σε κάποιο επίπεδο γνωρίζεις ότι είναι λάθος», λέει η Ross, «αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι».

«Gaslighting»

Το gaslighting είναι ένα είδος χειραγώγησης που συμβαίνει σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο όπου το ένα άτομο αναγκάζει το άλλο να αμφισβητήσει τις σκέψεις, τις αναμνήσεις του, ακόμη και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. «Το gaslighting οδηγεί σε αυτοαμφισβήτηση, άγχος, νευρικότητα και απώλεια αυτοπεποίθησης», λέει η Ρος.

Ψέματα

Το ψέμα, ειδικά στην αρχή μιας σχέσης, μπορεί να αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερων προβλημάτων. Ο Δρ. Phillips σημειώνει ότι το ψέμα μπορεί να συνδέεται με την απιστία ή την απόκρυψη ψυχαναγκαστικής εθιστικής συμπεριφοράς.

Από την άλλη πλευρά, αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να είσαι ειλικρινής με τον σύντροφό σου για ορισμένα πράγματα λόγω του πώς μπορεί να αντιδράσει, αυτό είναι επίσης ένα προειδοποιητικό σημάδι.

Απαξίωση

Σε υγιείς σχέσεις, οι άνθρωποι δίνουν προσοχή ο ένας στις ανάγκες του άλλου. Το να είναι κανείς απαξιωτικός όσον αφορά στο τι εσείς χρειάζεστε μπορεί να νομίζετε ότι απλά «δεν είναι πρόθυμος να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά μου», λέει ο Phillips.

Πρόκειται για μια σκόπιμη στάση που κάνει το άλλο μέρος να νιώσει απόρριψη. «Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε ναρκισσιστική συμπεριφορά, τείνουμε να νιώθουμε απόρριψη», λέει ο Phillips.

Προσπάθειες απομόνωσης

Αν έχετε παρατηρήσει άλλες σχέσεις στη ζωή σας να καταρρέουν επειδή ο σύντροφός σας δεν θέλει να συναναστρέφεστε με άλλους, αυτή είναι μια τοξική συμπεριφορά.

Ένας σύντροφος που επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να πει πράγματα όπως: «Δεν μου αρέσει πολύ αυτός ο φίλος, ας μην ξαναβγούμε μαζί του» ή «Δεν μου αρέσει ο αδερφός σου. ας μην τον ξαναδούμε», λέει η Ross.

Οι προσπάθειες απομόνωσης μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της τοξικότητας και να εισέλθουν σε κακοποιητικό επίπεδο, εάν το άτομο γίνει πολύ ελεγκτικό.

Αμυντικότητα

Η αμυντική στάση θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι οι υγιείς αλλαγές ή μετατοπίσεις μπορεί να μην είναι δυνατές.

Αν επισημάνεις συμπεριφορές που σε προειδοποιούν νωρίς σε μια σχέση και δέχεσαι αντιδράσεις ή αμυντικές αντιδράσεις, η Ρος λέει: «Πρέπει να αναρωτηθείς, είναι κάτι με το οποίο μπορώ να ζήσω;»

Προσθέτει ότι ως θεραπεύτρια μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν πράγματα αν το θέλουν, αλλά «αν το άλλο άτομο δεν έχει κίνητρο να αλλάξει κάτι ή να του δώσει προσοχή, δεν θα το κάνει».

Πηγή: iatropedia.gr