Σχέσεις: Εννέα ευγενικοί τρόποι για να χωρίσετε χωρίς να φερθείτε άσχημα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνθρωποι είναι τόσο απορροφημένοι στο πώς να κατακτήσουν, να κρατήσουν ή να ευχαριστήσουν τον σύντροφό τους, που ποτέ δεν μαθαίνουν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των σχέσεων: πώς να χωρίσουν με έναν σύντροφο και πώς να ξεπεράσουν έναν χωρισμό γενικά.

Δεν υπάρχει εγγυημένος τρόπος να κάνει μια σχέση να πετύχει ή να μετατραπεί μια κακή σχέση σε καλή. Ωστόσο, είναι δυνατό να μάθει κανείς πώς να χωρίζει με σεβασμό και ωριμότητα. Όπως κάθε δεξιότητα, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια διαδικασία δοκιμών και λαθών, αφήνοντας πίσω τραυματισμένα “εγώ”, άβολες καταστάσεις και παρατεταμένες, μέτριες σχέσεις. Με εμπειρία και μάθηση, είναι δυνατό να διδαχθεί κανείς πώς να χειρίζεται τους χωρισμούς με χάρη και αξιοπρέπεια.

Εννέα τρόποι για να χωρίσετε ευγενικά

Παραδεχτείτε πως η σχέση έχει φτάσει στο τέλος της

Αποφύγετε τα άκρα

Μην είστε σκληρός

Μην καταφεύγετε σε κλισέ

Μην χωρίσετε σε δημόσιο χώρο

Να είστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενη αντίδραση

Δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες

Μάθετε να κάνετε τη συζήτηση του χωρισμού

Αντιμετωπίστε τον άλλο όπως θα θέλατε να σας φερθούν

Παραδεχτείτε πως η σχέση έχει φτάσει στο τέλος της

Αν και μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποκτήσει κανείς την αυτοπεποίθηση να καταλάβει ότι δεν είναι απαραίτητο να βγαίνει με κάθε άνδρα που του ζητάει. Μην ξεχνάτε ότι έχετε επιλογές! Σε οποιοδήποτε στάδιο της σχέσης, γνωρίζετε πότε υπάρχει χημεία και πότε όχι. Είναι αδύνατο να αναγκάσετε τον εαυτό σας να συμπαθήσει κάποιον.

Δεν νιώθετε πλέον έλξη για εκείνον; Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι τα συναισθήματά σας μειώνονται. Αν είναι κακός μαζί σας, σας εκμεταλλεύεται, έχει ξεφύγει από τα όρια της διασκέδασης και έχει γίνει εξαρτημένος από ναρκωτικά ή αλκοόλ, ή απλώς δεν σας προσφέρει όσα χρειάζεστε και αξίζετε, τότε ήρθε η ώρα να προχωρήσετε. Κάποιες σχέσεις αξίζουν προσπάθεια, αλλά το να αναγνωρίζετε πότε δεν αξίζει να συνεχιστεί κάτι είναι πιο σημαντικό από το να προσπαθείτε να διορθώσετε κάτι ανούσιο.

Η Kelly P. Crossing, θεραπεύτρια σχέσεων, προτείνει ότι το να αναγνωρίζετε πότε μια σχέση χρειάζεται να τελειώσει έχει να κάνει με το πώς σας κάνει να νιώθετε. Όταν διαπιστώνετε ότι πονάτε συνεχώς προσπαθώντας να αγαπήσετε τον σύντροφό σας, ή όταν οι καβγάδες εξελίσσονται σε ολοένα πιο επώδυνα επεισόδια, αυτό είναι ένα σήμα ότι η σχέση προκαλεί περισσότερη ζημιά παρά όφελος.

Αποφύγετε τα άκρα

Όλοι έχουμε βιώσει καταστάσεις όπως οι άνδρες που δεν επιστρέφουν κλήσεις ή μηνύματα, αφήνοντας το άλλο άτομο να αναρωτιέται τι συνέβη και αν θα ακούσει ποτέ ξανά νέα τους. Η εξήγηση μέσω μιας σημείωσης ή η μη αντιπαραθετική προσέγγιση μπορεί να αφήσει το άλλο άτομο μπερδεμένο και γεμάτο ερωτήματα. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να αγνοείται κάποιο άτομο για να «το φέρει στα νερά σας».

Υπάρχει μόνο μία αποδεκτή περίπτωση όπου είναι εντάξει να μην απαντηθεί μια κλήση, email ή μήνυμα (όποιος τρόπος επικοινωνίας και αν χρησιμοποιείται): αν έχει γίνει μόνο ένα ραντεβού. Αν ένας άντρας γνωρίζει το όνομα της γάτας, τα προσωπικά σας γούστα ή συνήθειες, η σχέση έχει ήδη προχωρήσει αρκετά ώστε να μην είναι σωστό να διακόπτεται απότομα. Αν δεν υπάρχει ένδειξη ότι η σχέση δεν εξελίσσεται όπως εκείνος πιστεύει, η έλλειψη επικοινωνίας θα είναι περίπλοκη και επώδυνη, καθώς δεν παρέχεται καμία εξήγηση.

Το αντίθετο άκρο — όταν ο σύντροφος έχει πάρα πολλά να πει — συχνά είναι πιο επώδυνο από το να αγνοούν κάποιον. Κανείς δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί με υπερβολικές πληροφορίες που τον μπερδεύουν και προκαλούν πόνο. Αυτές οι ακραίες μέθοδοι είναι περιττά σκληρές.

Μην είστε σκληρός

Μην εκραγείτε, κατηγορώντας τον για όλα τα πράγματα που κρατούσατε μέσα σας για μήνες. Δεν έχει νόημα — άλλωστε τώρα, θα απαλλαγείτε από εκείνον. Αν το κάνετε, θα φανείτε μικροπρεπείς. Και πραγματικά, δεν υπάρχει δικαιολογία γι’ αυτό.

Σας άρεσε αρκετά για να είστε μαζί του αρχικά, οπότε δεν χρειάζεται να τον υποτιμήσετε μόνο και μόνο για να νιώσετε καλύτερα. Η απόρριψη είναι αρκετά δύσκολο πράγμα για εκείνον — το να χρειαστεί να ακούσει κακόβουλες ή αγενείς παρατηρήσεις θα τον κάνει απλώς να σας μισήσει.

Σύμφωνα με την ειδικό στις σχέσεις Netia Everett, το κλειδί για να χωρίσετε με κάποιον ευγενικά είναι να θυμάστε τη μέθοδο Ε.Α.Κ. (Ενσυναίσθηση, Αγάπη, Καλοσύνη). Η χρήση αυτής της προσέγγισης επιτρέπει στον πρώην σας να καταλάβει ότι εξακολουθείτε να νοιάζεστε για τα συναισθήματά του, παρόλο που ο ίδιος ο χωρισμός θα πονέσει.

Μην καταφεύγετε σε κλισέ

Έχετε ακούσει εκείνο το παλιό κλισέ, «δεν φταις εσύ, φταίω εγώ»; Αυτή η ατάκα είναι ένας εύκολος τρόπος να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας από μια σχέση χωρίς να επισημάνετε τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του ατόμου με το οποίο χωρίζετε.

Ωστόσο, δεν θέλετε να φανείτε αγενείς ή ανειλικρινείς, οπότε αντί να βασιστείτε σε κάτι τόσο κοινότυπο, χρησιμοποιήστε μια παραλλαγή αυτού του θέματος. Επίσης, εκτός αν θέλετε πραγματικά να παραμείνετε φίλοι με τον πρώην σας, μην του λέτε ότι θέλετε. Το να προσποιείστε ότι μπορεί να έχετε ένα μέλλον μαζί, απλώς θα παρατείνει τη διαδικασία του χωρισμού.

Το να βασίζεστε σε κουρασμένες ατάκες χωρισμού υπονομεύει την αυθεντικότητά σας και μπορεί στην πραγματικότητα να πληγώσει το άτομο με το οποίο χωρίζετε, υποστηρίζει η Τίνα Τόμπιν, ειδικός στις σχέσεις. Το να είστε ξεκάθαροι και διακριτικοί με τα λόγια σας διατηρεί τη συζήτηση εστιασμένη και ελαχιστοποιεί τη σύγχυση σχετικά με το τι προσπαθείτε πραγματικά να εξηγήσετε.

Μην χωρίσετε σε δημόσιο χώρο

Μπορεί να νομίζετε ότι ένας δημόσιος χωρισμός θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για εσάς, επειδή εκείνος δεν θα θέλει να προκαλέσει φασαρία, αλλά είναι αγενές να το κάνετε αυτό μπροστά σε αγνώστους, και θα τον φέρετε σε αχρείαστη αμηχανία. Θυμηθείτε, ο σκοπός δεν είναι να νιώσετε εσείς καλύτερα — εσείς είστε αυτοί που χωρίζετε — πρέπει να λάβετε υπόψη τα συναισθήματά του.

Χωρίζοντας μαζί του ενώ βρίσκεται στο σπίτι του, του επιτρέπετε να παραμείνει στη ζώνη άνεσής του, κάτι που θα εκτιμήσει όταν περνάει τη λιγότερο από άνετη διαδικασία του χωρισμού.

Ο στόχος ενός ευγενικού χωρισμού δεν είναι να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για εσάς — είναι να του συμπεριφερθείτε με τη διακριτικότητα που του αξίζει, ακόμη και καθώς τελειώνετε τη σχέση.

Ο σύμβουλος διαζυγίων Aaron Kaplan υποστηρίζει ότι ο χωρισμός σε μια ιδιωτική, ουδέτερη τοποθεσία δείχνει σεβασμό για τον σύντροφό σας κατά τη διάρκεια μιας ευάλωτης στιγμής.

Να είστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενη αντίδραση

Οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στους χωρισμούς και είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς θα αντιδράσετε όταν αντιμετωπίσετε ένα φάσμα των συναισθημάτων του. Να είστε προετοιμασμένοι να διαπραγματευτεί μαζί σας.

Μπορεί να προσφερθεί να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί σας, να είναι πιο προσεκτικός, ή οτιδήποτε άλλο παραπονεθήκατε στο παρελθόν ότι έλειπε από τη σχέση. Να ξέρετε πριν μπείτε στη συζήτηση του χωρισμού αν οι προσφορές του θα είναι αρκετές για εσάς. Αν όχι, μην παρασυρθείτε από την τελευταία του προσπάθεια να λειτουργήσουν τα πράγματα — μην είστε αγενείς, αλλά να είστε αποφασιστικοί.

Επίσης, να είστε προετοιμασμένοι να είναι μπερδεμένος, θυμωμένος, ή ακόμα και κακός απέναντί σας. Ενώ τα κορίτσια κλαίνε, οι άντρες συχνά γίνονται εχθρικοί όταν πληγώνονται. Παραμένοντας ήρεμοι και έχοντας τον έλεγχο, μπορείτε να περάσετε μέσα από αυτήν την άβολη συζήτηση και επώδυνη διαδικασία.

Δεν είναι όλες οι σχέσεις ίδιες

Λάβετε υπόψη το χρονικό σας πλαίσιο: ακριβώς όπως υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα σχέσεων, υπάρχουν και διαφορετικά επίπεδα χωρισμών. Είστε μαζί έναν μήνα ή λιγότερο; Ο χωρισμός μέσω τηλεφώνου είναι αποδεκτός. Και όχι, το email και τα μηνύματα κειμένου δεν είναι επιλογή!

Τι θα κάνατε αν ένας άντρας χώριζε μαζί σας διαδικτυακά; Αν είστε σαν εμένα, θα το προωθούσατε σε όλους τους φίλους σας ως απόδειξη της αγένειάς του. Επομένως, μην στέλνετε μηνύματα (θυμηθείτε, τα email είναι στοιχεία που μόνο αυτός έχει τη δύναμη να σβήσει)· πάρτε το πάνω σας και τηλεφωνήστε του.

Ένας χωρισμός μέσω τηλεφώνου δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από πέντε λεπτά. Να είστε αξιοπρεπείς και επιλέξτε ένα βράδυ που ξέρετε ότι θα είναι σπίτι (δεν πρέπει να αφήνετε μήνυμα χωρισμού στον τηλεφωνητή ή στο μηχάνημά του).

Εάν βγαίνετε ραντεβού για μερικούς μήνες ή αν είναι το αγόρι σας, χωρίστε μαζί του από κοντά. Θα πρέπει να πάτε στο σπίτι του, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν το κάνετε αυτό με δόλο.

Δεν προσπαθείτε να τον ξεγελάσετε, απλά να του μιλήσετε. Μόλις φτάσετε στο σπίτι του, βεβαιωθείτε ότι είναι άνετα. Να είστε ήρεμοι.\ Μην του επιτεθείτε. Αντίθετα, να είστε υπομονετικοί χωρίς να αρχίσετε να υπερ-εξηγείτε γιατί η σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει.

Μάθετε να κάνετε τη συζήτηση του χωρισμού

Ξεκινήστε τη συζήτηση λέγοντάς του ότι πρέπει να μιλήσετε. Ναι, πιθανότατα θα καταλάβει αμέσως ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για εσάς και αυτό είναι λογικό. Ξεκινήστε πάντα με ένα κομπλιμέντο. Αυτό θα τον κάνει να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του και θα ξεκινήσει τη συζήτηση με μια θετική χροιά.

Χωρίς να είστε άσκοπα δραματικοί, πείτε του ότι αν και είναι υπέροχος άντρας και ότι έχετε απολαύσει τον χρόνο που περάσατε μαζί, η σχέση δεν λειτουργεί για εσάς. Χρησιμοποιώντας τη λέξη «εμένα» (ή «μας», ανάλογα με το πώς το διατυπώνετε), αναλαμβάνετε την ευθύνη της κατάστασης, αντί να τον κατηγορείτε λέγοντας «εσύ έκανες αυτό ή δεν έκανες εκείνο».

Πιθανότατα θα σας κάνει κάποιες ερωτήσεις και θα πρέπει να τις απαντήσετε ειλικρινά, αλλά περιεκτικά. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε κακές σκέψεις, μακροσκελείς εξηγήσεις ή ρητές λεπτομέρειες για το γιατί δεν θέλετε πλέον να είστε μαζί του — το γεγονός είναι ότι δεν θέλετε.

Εάν σας πιέσει για κάποιο λόγο, απλώς πρέπει να πείτε ότι δεν έχετε πλέον τα ίδια συναισθήματα γι’ αυτόν που είχατε κάποτε. Και αυτό είναι όλο. Θα σεβαστεί την ειλικρίνειά και την αμεσότητά σας και θα νιώσετε καλύτερα που ήσασταν τόσο ειλικρινείς μαζί του.

Αντιμετωπίστε τον άλλο όπως θα θέλατε να σας φερθούν

Το να χωρίζετε είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που πιθανότατα θα βιώσετε και από τις δύο πλευρές, τόσο ως αυτός που πληγώνει όσο και ως αυτός που του πληγώνουν την καρδιά. Νομίζετε ότι κάποιος σας χώρισε άσχημα, οπότε έχετε μια δικαιολογία να το κάνετε σε κάποιον άλλο; Μην το κάνετε — μπορεί να συμβεί ξανά σε εσάς, και το κάρμα του χωρισμού είναι αληθινό.

Σύμφωνα με την Ora Nadrich, πιστοποιημένη σύμβουλο ζωής, το κλειδί για τους αξιοπρεπείς χωρισμούς βρίσκεται στο να τιμάτε τον τρόπο που θα θέλατε να σας φερθούν εσάς. Η Nadrich τονίζει ότι όταν χωρίζετε με κάποιον, είναι σημαντικό να σέβεστε τα όρια και τις ιδιαιτερότητες του συντρόφου σας.

Πηγή: enikos.gr