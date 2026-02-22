Αφροδισιακά φαγητά: Πώς λειτουργούν και πώς μπορείτε να τα εντάξετε στο ραντεβού σας

Ορισμένα ραντεβού είναι αναντίρρητα ρομαντικά: βόλτα στην παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος ή αγκαλιά στο πιο ψηλό σημείο της πόλης αγναντεύοντας τα φώτα της. Ποιος δεν θα ένιωθε έντονα συναισθήματα να τον κατακλύζουν εκείνες τις στιγμές; Ξέρετε, όμως, τι θα μπορούσε να ανεβάσει τη σεξουαλική ενέργεια σχεδόν αμέσως σε ένα ραντεβού; Τα αφροδισιακά φαγητά.

Τι ακριβώς είναι

Η λέξη «αφροδισιακός» προέρχεται από το όνομα της θεάς Αφροδίτης και σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Υγείας ως αφροδισιακό ορίζεται κάθε προϊόν που μπορεί να αυξήσει την ερωτική επιθυμία ή να βελτιώσει τη σεξουαλική απόδοση. Αφροδιασιακό μπορεί να θεωρηθεί κάποιο άρωμα, ένα φαγητό ή μια ουσία.

Πώς λειτουργούν τα αφροδισιακά φαγητά

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έχουν μία ορμόνη, την οξυτοκίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της αγάπης», η οποία είναι εκείνη που συνδέεται με τις ανθρώπινες σχέσεις και την αίσθηση της αφής. Παράλληλα, μειώνει την αίσθηση του φόβου και ενισχυεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Μαζί με την ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη, είναι υπεύθυνες για τα θετικά συναισθήματα.

Η οξυτοκίνη εκκρίνεται κατά τη διάρκεια του οργασμού και συνδέεται στενά με τη λίμπιντο. Και ενώ δεν μπορούμε να τη λάβουμε αμέσως από το φαγητό, υπάρχουν τροφές που ενισχύουν τα επίπεδά της στο αίμα. Μετά την κατανάλωση, τα αφροδισιακά φαγητά, προάγουν τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος στα γεννητικά όργανα, άρα και την αίσθηση ευχαρίστησης.

Ποια είναι τα πιο γνωστά αφροδισιακά φαγητά

Σίγουρα, έχετε ακούσει για τα οστρακοειδή, τις φράουλες και τη μαύρη σοκολάτα. Πέρα από αυτά, όμως, στην ίδια κατηγορία ανήκουν το κόκκινο κρασί, ο καφές, τα φιστίκια, το μέλι, το τζίντζερ και η κόκκινη, καυτερή πιπεριά.



Ιδέες για να τα εντάξετε στο ραντεβού σας



Συνδυάστε σοκολάτα και φράουλες

Ετοιμάστε ένα ρομαντικό δείπνο και ως επιδόρπιο λιώστε σοκολάτα, στην οποία θα βουτήξετε φρέσκες φράουλες.

Πικνίκ με θαλασσινά

Όταν ο καιρός το επιτρέπει, μια πολύ καλή ιδέα για ραντεβού είναι το πικνικ στην παραλία ή το βουνό. Αν ελπίζετε σε μια στιγμή πάθους μετά το ραντεβού, γεμίστε το καλάθι σας με οστρακοειδή και όποιο άλλο αφροδισιακό φαγητό επιθυμείτε.

Επίσκεψη σε οινοποιείο

Περπατήστε μέσα στους αμπελώνες, απολαύστε την όμορφη θέα και το μυρωδάτο κρασί. Κι αν οι βόλτες σάς κουράζουν, τότε απλώς μοιραστείτε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί στο σπίτι.

Πηγή: marieclaire.gr