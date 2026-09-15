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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 15 Σεπτεμβρίου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου:

1916 Ο «Μικρός Γουίλι», το πρώτο τανκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σομ.

1919 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

1928 Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.

1968 Ιδρύεται η Κομουνιστική Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ).

2000 Τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημαιοφόρος της Ελληνικής Αποστολής.

Γεννήσεις

1254 Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. (Θαν. 8/1/1324)

1890 Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Θαν. 12/1/1976)

1946 Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Πλατούν», «Γεννημένος την 4η Ιουλίου»)

Θάνατοι

1938 Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τήνο. (Γεν. 24/8/1851)

2006 Οριάνα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. (Γεν. 29/6/1929)

2008 Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 15/4/1935)

Γιορτάζουν

Βησσαρίων, Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα

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