Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 14 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 14 Απριλίου:

1528 Ο πρώτος Έλληνας που πατάει το πόδι του στην Αμερική είναι κάποιος Θεόδωρος, που αποβιβάζεται στην περιοχή της Φλώριδας. Προς τιμήν του, έχει ανεγερθεί άγαλμα στην πόλη Κλίαργουοτερ της Φλώριδας.

1821 Μάχη στο Λεβίδι. Οι Έλληνες επαναστάτες κατατροπώνουν τους Τούρκους. Η ηρωική αντίσταση του Αναγνώστη Στριφτόμπολα και των παλικαριών του, οι οποίοι είναι οχυρωμένοι μέσα στα σπίτια, δίνει το χρόνο να φτάσουν ενισχύσεις υπό τους Δημήτριο Πλαπούτα και Σταύρο Δημητρακόπουλο, ώστε να λυθεί η πολιορκία.

1912 Στις 23:40, ο Τιτανικός, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο κρουαζιερόπλοιο της εποχής του, χτυπά σε παγόβουνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, μόλις την τέταρτη ημέρα του παρθενικού ταξιδιού του. Βυθίζεται 2 ώρες και 40 λεπτά αργότερα, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπους με τους υπόλοιπους 700 να βρίσκονται στις σωσίβιες λέμβους και να παρακολουθούν το τραγικό γεγονός.

1837 Ιδρύεται με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα λάβει την ονομασία Οθώνειον Πανεπιστήμιον.

1941 Ιδρύεται στη Λευκωσία από προοδευτικούς αστούς πολιτικούς και κομμουνιστές το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ).

1986 Εκατό αμερικανικά βομβαρδιστικά σφυροκοπούν από αέρος, για περισσότερο από μία ώρα, περιοχές της Λιβύης. Όπως ανακοινώνουν οι ΗΠΑ, πρόκειται για αντίποινα στην τακτική της κυβέρνησης Καντάφι να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.

2016 Ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα έφτασαν τα 14,1 δισ. ευρώ (+5,5% σε σύγκριση με το 2014).

Γεννήσεις

1936 Φρανκ Σέρπικο, θρυλικός νεοϋορκέζος αστυνομικός, ο πρώτος που κατέθεσε κατά της αστυνομικής διαφθοράς. Η ιστορία του έγινε ταινία από τον Σίντνεϊ Λιούμετ, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, με τον Αλ Πατσίνο στο ρόλο του Σέρπικο.

1942 Βαλέρι Μπρούμελ, ρώσος αθλητής του άλματος εις ύψος, που κατέρριψε 6 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ και κατέκτησε ένα χρυσό κι ένα αργυρό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Θαν. 26/1/2003)

1945 Ρίτσι Μπλάκμορ, άγγλος κιθαρίστας των Deep Purple.

Θάνατοι

1891 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, έλληνας ιστορικός, ο πατέρας της ελληνικής ιστοριογραφίας. (Γεν. 1815)

1930 Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ρώσος ποιητής. (Γεν. 7/7/1893)

1986 Σιμόν Ντε Μποβουάρ, γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλόσοφου Ζαν Πολ Σαρτρ. («Το δεύτερο φύλο») (Γεν. 9/1/1908).

Γιορτάζουν

Αρίσταρχος, Τρόφιμος.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Τσάγκας