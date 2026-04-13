Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 13 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 13 Απριλίου:

1822: Οι πολιορκημένοι από τους Τούρκους στον πύργο του Ζαφειράκη στη Νάουσα πραγματοποιούν ηρωική έξοδο. 13 κορίτσια της Νάουσας, μανάδες και παιδιά, συγκεντρώνονται στη γέφυρα της Αραπίτσας και ρίχνονται στον καταρράκτη, επαναλαμβάνοντας το χορό του Ζαλόγγου (Η Καταστροφή της Νάουσας).

1924: Ιδρύεται στην Αθήνα από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, που πρωταγωνιστεί στα αθλητικά δρώμενα με τα αρχικά ΑΕΚ.

1943: Ομαδικοί τάφοι 4.000 πολωνών πολιτών και αξιωματικών ανακαλύπτονται από τους Ναζί στο δάσος Κατίν της Ρωσίας. Οι Σοβιετικοί αρνούνται ότι ευθύνονται για τις εκτελέσεις και κατηγορούν του Γερμανούς. Τελικά, η μετακομμουνιστική Ρωσία θα παραδεχθεί το 1990 την ευθύνη των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών (NKVD) για τη σφαγή, που έγινε με διαταγή του Στάλιν το 1940 (Σφαγή του Κατίν).

1970: Ολοκληρώνεται η δίκη της αντιστασιακής οργάνωσης «Δημοκρατική Άμυνα», η οποία εξελίχθηκε σε δριμύ «κατηγορώ» κατά της Χούντας, τόσο από τους κατηγορούμενους, όσο κι από τους μάρτυρες υπεράσπισης. Μεταξύ των καταδικασθέντων: Σάκης Καράγιωργας (ισόβια), Γ. Α. Μαγκάκης (18 χρόνια), Νίκος Κωσταντόπουλος (8 χρόνια) και Χρήστος Πρωτόπαππας (8 χρόνια).

2000: Ο Κώστας Σημίτης ορκίζεται για τρίτη φορά πρωθυπουργός.

2003: Τραγωδία στα Τέμπη. 21 μαθητές από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας χάνουν τη ζωή τους, όταν νταλίκα διεμβολίζει το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν. Έξι άτομα θα καταδικαστούν για το δυστύχημα σε ποινές φυλάκισης από 4 έως 15 χρόνια.

Γεννήσεις

1906: Σάμιουελ Μπέκετ, Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1969. («Περιμένοντας τον Γκοντό») (Θαν. 22/12/1989)

1926: Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 3/9/1983)

1947: Θάνος Μικρούτσικος, Έλληνας συνθέτης και πολιτικός. (Θαν. 28/12/2019)

Θάνατοι

1984: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. (Γεν. 12/7/1912)

2015: Εντουάρντο Γκαλεάνο, Ουρουγουανός συγγραφέας. (Γεν. 3/9/1940)

2015: Γκίντερ Γκρας, νομπελίστας Γερμανός συγγραφέας. (Γεν. 16/10/1927)

Γιορτάζουν

Βάιος, Βαΐα, Δάφνη, Μαρτίνος, Μαρτίνη.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Σαρκοείδωσης

