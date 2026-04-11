Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 11 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 11 Απριλίου:

1821 Οι Έλληνες σημειώνουν την πρώτη ναυτική επιτυχία τους από την έναρξη της Επανάστασης. Σπετσιώτικα πλοία αιχμαλωτίζουν τρία τουρκικά στη Μήλο.

1890 Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθμός των ελλήνων μεταναστών προτού πατήσουν τη «Γη της Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η είσοδός τους στις ΗΠΑ.

1941 Βυθίζεται κοντά στο ακρωτήριο Καφηρέας από γερμανικό βομβαρδιστικό το πλωτό νοσοκομείο «Αττική», αν και φέρει εμφανώς τα διεθνή χαρακτηριστικά των πλωτών νοσοκομείων. Από τους 166 επιβαίνοντες, οι 50 θα χάσουν την ζωή τους.

1955 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας «Αθλητικό Φως», που αργότερα θα μετονομαστεί σε «Φως των Σπορ».

1964 Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την Παιδεία. Καθιερώνονται η υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, η διδασκαλία της δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων σε άπορους μαθητές και η εφαρμογή του «Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου».

1990 Ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Γεννήσεις

1755 Τζέιμς Πάρκινσον, Άγγλος γιατρός. Περιέγραψε την ασθένεια των νεύρων που έλαβε τ’ όνομά του. (Θαν. 21/12/1824)

1770 Τζορτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η Πλατεία Κάνιγγος φέρει το όνομά του. (Θαν. 8/8/1827)

1908 Μασάρου Ιμπούκα, Ιάπωνας μηχανολόγος, συνιδρυτής της βιομηχανίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών SONY. Συνέταιρός τους ήταν ο Ακίο Μορίτα, ο οποίος είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση της εταιρίας. (Θαν. 19/12/1997)

Θάνατοι

1826 Γιόχαν – Γιάκομπ Μάγερ, Ελβετός εκδότης και φιλέλληνας. («Ελληνικά Χρονικά») (Γεν. 30/12/1798)

1987 Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. («Η Ανακωχή») (Γεν. 31/7/1919)

2020 Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας («Ανθρωποφύλακες»), δημοσιογράφος και πολιτικός (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 2007-2009). (Γεν. 20/7/1941)

Γιορτάζουν

Αντίπας, Αντύπας.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την νόσο του Πάρκινσον