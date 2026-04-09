Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 9 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 9 Απριλίου:

1015 Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος καταλαμβάνει το φρούριο της Έδεσσας κι εκδιώκει τους Βουλγάρους.

1870 Σφαγή στο Δήλεσι. Η συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη σκοτώνει τους ομήρους που συνέλαβε στο Πικέρμι στις 30 Μαρτίου 1870, επειδή οι αρχές δεν ικανοποίησαν τα αιτήματά τους για λύτρα και αμνηστία. Η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς, καθώς οι όμηροι είναι βρετανοί περιηγητές.

1906 Διοργανώνεται στην Αθήνα η Μεσολυμπιάδα, με αφορμή την επέτειο 10 ετών από την τέλεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Παίρνουν μέρος 884 αθλητές από 20 χώρες, ανάμεσά τους 300 Έλληνες και Ελληνίδες. Η διοργάνωση σημειώνει μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν θα επιβιώσει ως θεσμός, επειδή η Ελλάδα δεν αντέχει το οικονομικό κόστος.

1911 Ο γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωστής Παλαμάς, τιμωρείται με παύση ενός μηνός, διότι υπερασπίστηκε τη δημοτική γλώσσα.

1953 Ο υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου, Σπύρος Μαρκεζίνης, υποτιμά αιφνιδιαστικά τη δραχμή έναντι του δολαρίου κατά 50%. Η παράτολμη αυτή ενέργεια θα αποδώσει, καθώς θα αυξηθούν οι εξαγωγές και ο τουρισμός, παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις της αντιπολίτευσης.

2000 Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, συγκεντρώνοντας 43,7% των ψήφων, έναντι 42,7% της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ηγείται ο Κώστας Καραμανλής. Το ΚΚΕ λαμβάνει 5,5%, ο Συνασπισμός 3,2%, ενώ εκτός Βουλής μένει το ΔΗΚΚΙ με 2,6%.

Γεννήσεις

1821 Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. (Θαν. 31/8/1867)

1855 Παύλος Κουντουριώτης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, που διετέλεσε αντιβασιλέας και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (Θαν. 22/8/1936)

1933 Ζαν Πολ Μπελμοντό, Γάλλος ηθοποιός. (Θαν. 6/9/2021)

Θάνατοι

1626 Φράνσις Μπέικον, γνωστός και με το εξελληνισμένο όνομα Φραγκίσκος Βάκων, Άγγλος φιλέλληνας πολιτικός και φιλόσοφος. (Γεν. 22/1/1561)

1886 Γκιστάβ ντ’ Εστάλ, Γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας. Εργάστηκε στην Ελλάδα την περίοδο της Αντιβασιλείας του Όθωνα στον αγροτικό τομέα και πρότεινε την ίδρυση κρατικών αγροκτημάτων. Πρέσβευε τις ιδέες του Σαιν Σιμόν, ενός συμπατριώτη του ουτοπικού σοσιαλιστή. Όταν μαθεύτηκε ότι ήταν σενσιμονιστής παύθηκε από τη θέση του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα. (Γεν. 3/3/1804)

1959 Φρανκ Λόιντ Ράιτ, Αμερικανός αρχιτέκτονας, από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Έργο του, το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στη Νέα Υόρκη. (Γεν. 8/6/1867)