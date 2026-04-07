Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 7 Απριλίου:

529 Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα, τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα» (Corpus Juris Civilis).

1825 Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Κρεμμύδι Μεσσηνίας.

1929 Η Β’ Ιταλίας επικρατεί 4-1 της Ελλάδας, σε φιλικό παιγνίδι που διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΕΠΟ το θεωρεί ως τον πρώτο επίσημο αγώνα της Εθνικής.

1948 Ιδρύεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

1999 Η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ δίνει φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, φορώντας φανέλες με ζωγραφισμένους στόχους, σε ένδειξη συμπαράστασης στον βομβαρδισμένο από το ΝΑΤΟ σερβικό λαό.

2004 Τον εκτροχιασμό της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας, τον οποίο αποδίδει στην έλλειψη ελέγχου στις πρωτογενείς δαπάνες και στα μειωμένα έσοδα του προϋπολογισμού του 2003, περιγράφει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών στην ευρωζώνη.

Γεννήσεις

1915 Μπίλι Χόλιντεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ. (Θαν. 17/7/1959)

1920 Ραβί Σανκάρ, Ινδός συνθέτης και βιρτουόζος του σιτάρ. (Θαν. 11/12/2012)

1939 Φράνσις Φορντ Κόπολα, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Ο Νονός», «Αποκάλυψης Τώρα»)

Θάνατοι

1614 Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. (Γεν. 1/10/1541)

1992 Αντώνης Τρίτσης, Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργός σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και Δήμαρχος Αθηναίων, ενώ ως αθλητής στίβου του Παναθηναϊκού διακρίθηκε στο ύψος και το δέκαθλο. (Γεν. 1937)

2005 Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. (Γεν. 11/12/1922).

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία στη Ρουάντα
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

