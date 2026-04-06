Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 6η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 6 Απριλίου:

1941: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Την ίδια μέρα, η Λουφτβάφε βομβαρδίζει το λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά.

1957: Ιδρύεται η Ολυμπιακή Αεροπορία, από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ.

1974: Διεξάγεται ο 19ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μ. Βρετανία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας το συγκρότημα των ΑBBA με τη σύνθεση «Waterloo». Στο διαγωνισμό συμμετέχει για πρώτη φορά και η χώρα μας, με το τραγούδι των Γιώργου Κατσαρού / Πυθαγόρα «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Μαρινέλλα καταλαμβάνει την 11η θέση.

1980: Κυκλοφορεί για πρώτη φορά ένα κομμάτι από αυτοκόλλητο κίτρινο χαρτί, το Post-It.

1994: Αρχίζει η γενοκτονία στη Ρουάντα, από την κυριαρχούσα φυλή Χούτου εναντίον της μειονοτικής φυλής Τούτσι που ελέγχει τη χώρα. Τελικός απολογισμός: 937.000 νεκροί.

2001: H Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει τη δεύτερη αναθεώρηση μη βασικών διατάξεων του Συντάγματος του 1975, σε κλίμα κατά κανόνα συναινετικό. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα εισαγάγει νέα ατομικά δικαιώματα (προστασία της γενετικής ταυτότητας, προστασία από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), νέους κανόνες διαφάνειας στην πολιτική ζωή (χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, προεκλογικές δαπάνες, σχέσεις των ιδιοκτητών ΜΜΕ με το Κράτος), αναγάγει σε συνταγματικό θεσμό τις ανεξάρτητες αρχές, προβαίνει σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση στο πεδίο της Δικαιοσύνης και ενισχύει το αποκεντρωτικό σύστημα της χώρας. H πρώτη αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος είχε γίνει το 1985.

Γεννήσεις

1773: Τζέιμς Μιλ, σκώτος ιστορικός, οικονομολόγος και φιλόσοφος. Μαζί με τον Ντέιβιντ Ρικάρντο θεωρείται ο θεμελιωτής της κλασικής οικονομίας. (Θαν. 23/6/1836)

1914: Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου, κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Θαν. 20/6/2011)

1928: Τζέιμς Γουότσον, αμερικανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον βρετανό Φράνσις Κρικ, ανακάλυψε το DNA, τον Απρίλιο του 1953. (Θαν. 6/11/2025)

Θάνατοι

1520: Ραφαήλ, ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας, από τους κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες της Ώριμης Αναγέννησης. (Γεν. 6/4/1483)

1827: Νικολής Αποστόλης, ναυμάχος της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1770)

1833: Αδαμάντιος Κοραής, έλληνας γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. (Γεν. 27/4/1748)

Γιορτάζουν

Ευτύχιος, Ευτυχία.

