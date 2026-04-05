Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 5η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 5 Απριλίου:

1897: Κηρύσσεται ο καταστροφικός για την Ελλάδα πόλεμος με την Τουρκία.

1900: Ο Άρθουρ Έβανς και η αρχαιολογική του ομάδα, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών τους στην Κνωσσό, ανακαλύπτουν πήλινες στήλες με ιερογλυφική γραφή, την οποία αποκαλούν Γραμμική Γραφή Β’.

1944: Οι Γερμανοί εκτελούν 270 κατοίκους της Κλεισούρας στην Καστοριάς ως αντίποινα για το φόνο δύο συμπατριωτών τους στρατιωτών.

1966: Το ελληνικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο «Joanna V», με πλοίαρχο τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, διασπά το ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Βρετανοί στο ρατσιστικό καθεστώς Σμιθ της Ροδεσίας και ανεφοδιάζει με πετρέλαιο τη χώρα.

1979: Εκδηλώνεται η 2η Πετρελαϊκή Κρίση, με αφορμή την Ιρανική Επανάσταση.

1992: Επαναληπτική ψηφοφορία διεξάγεται στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθήνας, λόγω της έκπτωσης από το αξίωμα του Δημήτρη Τσοβόλα και της παραίτησης όλων των επιλαχόντων του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Την έδρα κατακτά ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης.

2007: Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond», με 1.153 επιβάτες και 390 μέλη του πληρώματος, εξοκέλλει ανοικτά της Σαντορίνης. Η επιχείρηση διάσωσης είναι επιτυχημένη, ωστόσο δύο άνθρωποι αγνοούνται: ο 45χρονος γάλλος Ζαν-Κριστόφ Αλέν και η 16χρονη κόρη του Μοντ.

Γεννήσεις

1827: Τζόζεφ Λίστερ, άγγλος χειρουργός, που έθεσε τις βάσεις για την αντισηπτική χειρουργική. (Θαν. 10/2/1912)

1908: Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. (Θαν. 16/7/1989)

1916: Γκρέγκορι Πεκ, αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 12/6/2003)

Θάνατοι

1997: Άλεν Γκίνσμπεργκ, αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των «Μπιτ» τη δεκαετία του 1950. («Ουρλιαχτό») (Γεν. 3/6/1926)

2010: Σάβα Πέροβιτς, σέρβος χειρουργός, πρωτοπόρος στην αλλαγή φύλου και τη μεγέθυνση του ανδρικού μορίου. (Γεν. 1938)

2013: Νίκος Παππάς, ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, που ως κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βέλος» πρωτοστάτησε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά της Χούντας, το 1973. (Γεν. 1930)