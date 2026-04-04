Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 4 Απριλίου:

1913 Ο υπολοχαγός Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, πιλοτάροντας ένα «Μπλεριό 11», χάνει τη ζωή του, λόγω πτώσης του αεροσκάφους του. Είναι ο πρώτος νεκρός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.

1917 Ο Βλάντιμιρ Λένιν, έχοντας επιστρέψει στην Αγία Πετρούπολη από την Ελβετία, λαμβάνει ηγετικό ρόλο στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δημοσιεύοντας τις «Θέσεις του Απρίλη».

1932 Ο Αμερικανός χημικός Τσαρλς Γκλεν Κινγκ κατορθώνει να απομονώσει τη βιταμίνη C.

1949 Δώδεκα έθνη υπογράφουν τη Διακήρυξη του Βορείου Ατλαντικού, δημιουργώντας το ΝΑΤΟ.

1960 «Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά θα αποτελέσει δοκιμασία, όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για όλη τη χώρα, η οποία προσέρχεται στην Κοινή Αγορά με ολόκληρο τον φόρτο των αμαρτιών τού άμεσου ή έμμεσου παρεμβατικού παρελθόντος», αναφέρει ο πρόεδρος του απελθόντος Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) Γεώργιος Δράκος («ΙΖΟΛΑ») στην έκθεση πεπραγμένων της διοίκησης.

1968 Η ΑΕΚ στέφεται κυπελλούχος Ευρώπης στο μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Νικά στο Παναθηναϊκό Στάδιο τη Σλάβια Πράγας με 89-82, ενώπιον 80.000 θεατών – ρεκόρ όλων των εποχών για αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.

Γεννήσεις

1896 Τριστάν Τζαρά, Ρουμανογάλλος συγγραφέας, εισηγητής του καλλιτεχνικού κινήματος του Ντανταϊσμού. (Θαν. 25/12/1963)

1932 Αντρέι Ταρκόφσκι, Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Σολάρις», «Στάλκερ», «Θυσία») (Θαν. 29/12/1986)

1952 Γκάρι Μουρ, Άγγλος κιθαρίστας και τραγουδιστής, μέλος -μεταξύ άλλων- του συγκροτήματος Thin Lizzy. (Θαν. 6/2/2011)

1968 Δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Αμερικανός υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι του μοτέλ στο οποίο είχε καταλύσει με τους στενούς συνεργάτες του στο Μέμφις του Τενεσί. Στις 10 Μαρτίου 1969 ο Τζέιμς Ιρλ Ρέι ομολογεί την ενοχή του, αλλά τρεις ημέρες μετά την αναίρεσε. Το δικαστήριο τον θεώρησε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 99 ετών.

Θάνατοι

1617 Τζον Νάπιερ, Σκοτσέζος μαθηματικός, που ανακάλυψε τους λογαρίθμους. (Γεν. 1550)

1871 Πέτερ φον Ες, Γερμανός ζωγράφος, που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτισε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. (Γεν. 29/7/1792)

1931 Αντρέ Μισελέν, Γάλλος κατασκευαστής ελαστικών, ιδρυτής της βιομηχανίας ελαστικών «Michelin». (Γεν. 16/1/1853)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Καρότου

Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών

Παγκόσμια Ημέρα Αδεσπότων Ζώων