Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 30 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 Μαρτίου:

1282 Οι κάτοικοι του Παλέρμο εξεγείρονται κατά των γάλλων κατακτητών. Η εξέγερση, που συνοδεύεται από σφαγές, θα μείνει στην ιστορία ως Σικελικός Εσπερινός.

1822 Οι Τούρκοι σφαγιάζουν τους κατοίκους της Χίου, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ευρώπη.

1867 Οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, μη γνωρίζοντας ότι κάτω από τους πάγους κρύβεται μαύρος χρυσός. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την κυβέρνησή τους ότι διασπάθισε το δημόσιο χρήμα για να αγοράσει ένα παγόβουνο.

1870 Βρετανοί περιηγητές κι ένας ιταλός διπλωμάτης συλλαμβάνονται στο Πικέρμι και κρατούνται ως όμηροι από τη συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη. Οι ληστές απαιτούν χρήματα για να απελευθερώσουν τους ομήρους. Το επεισόδιο θα λήξει στις 9 Απριλίου με τη Σφαγή στο Δήλεσι.

1980 Οι Police εμφανίζονται στο γήπεδο του Σπόρτινγκ, στην πρώτη μεγάλη ροκ συναυλία στην Αθήνα, μετά το επεισοδιακό κοντσέρτο των Rolling Stones τον Απρίλιο του 1967.

1981 Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η ταινία «Οι Δρόμοι της Φωτιάς», τη μουσική της οποίας έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Γεννήσεις

1853 Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. (Θαν. 29/7/1890)

1937 Γουόρεν Μπίτι, Αμερικανός ηθοποιός.

1945 Έρικ Κλάπτον, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Έρικ Πάτρικ Κλαπ, Άγγλος ρόκερ.

Θάνατοι

1872 Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζαρος, Κερκυραίος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. (Γεν. 26/10/1795)

1896 Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. (Γεν. 11/7/1832)

1992 Μανώλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα. (Γεν. 23/10/1919)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής Διαταραχής