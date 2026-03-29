Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 29 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 Μαρτίου:

1430 Οι δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου Μουράτ Β’ καταλαμβάνουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.

1823 Συνέρχεται στο Άστρος Κυνουρίας η Β’ Εθνική Συνέλευση, η οποία εκλέγει ως πρόεδρο του Εκτελεστικού τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ορίζει ως έδρα διοικήσεως την Τρίπολη και κλείνει τις εργασίες της στις 18 Απριλίου με τη «Διακήρυξη για την πολιτική των Ελλήνων ύπαρξιν και ανεξαρτησία».

1864 Η Αγγλία ανακοινώνει ότι παραχωρεί τα Επτάνησα στην Ελλάδα, ως προίκα στο νέο βασιλιά Γεώργιο Α’.

1896 Ο Σπύρος Λούης κόβει το νήμα στο Μαραθώνιο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, με χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

1982 Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου βραβεύεται με Όσκαρ για τη μουσική της αγγλικής ταινίας «Δρόμοι της Φωτιάς».

2007 Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα βόλεϊ γυναικών Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για το Κύπελλο Ελλάδος, σκοτώνεται στην Παιανία από μαχαίρι ο 25χρονος Μιχάλης Φιλόπουλος, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων σε προγραμματισμένο ραντεβού «θανάτου» για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Την επόμενη ημέρα, η πολιτεία θα αποφασίσει την αναβολή όλων των αγώνων των ομαδικών αθλημάτων για δύο εβδομάδες.

Γεννήσεις

1870 Παύλος Μελάς, στρατιωτικός, από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. (Θαν. 13/10/1904)

1943 Βαγγέλης Παπαθανασίου, Έλληνας συνθέτης, με διεθνή καριέρα, γνωστός στο εξωτερικό ως Vangelis. (Θαν. 17/5/2022)

1988 Στέφανος Κασσελάκης, έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Θάνατοι

2005 Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. (Γεν. 29/7/1919)

2011 Ιάκωβος Καμπανέλλης, έλληνας θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 2/12/1922)

2020 Κζίστοφ Πεντερέτσκι, διακεκριμένος πολωνός συνθέτης. («Θρηνωδία για τα θύματα της Χιροσίμα») (Γεν. 23/11/1933)

Επέτειοι

Ημέρες Δράσης για τη Στέγαση

