Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 28 Μαρτίου:

845: Οι Βίκινγκς καταλαμβάνουν το Παρίσι, με αρχηγό τον Ράγκναρ Λόντμπροκ. Για να αποχωρήσουν, ο βασιλιάς των Φράγκων, Κάρολος ο Φαλακρός, τους δίδει τρεις τόνους ασήμι, ποσό κολοσσιαίο για την εποχή.

1821: Ο Αθανάσιος Διάκος, επικεφαλής ελλήνων επαναστατών, φθάνει στον Προφήτη Ηλία Λιβαδειάς και απαιτεί την παράδοση της πόλης από τον διοικητή της Χασάν Αγά.

1871: Εγκαθίσταται η Κομμούνα του Παρισιού, μία μορφή σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, που θα διαρκέσει έως τις 28 Μαΐου 1871.

1939: Λήγει ο ισπανικός εμφύλιος, με την κατάληψη της Μαδρίτης από τις δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο.

1969: Ο Γιώργος Σεφέρης στηλιτεύει τη χούντα με την περίφημη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC.

1985: Ο αρεοπαγίτης Χρήστος Σαρτζετάκης εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την οριακή πλειοψηφία των 180 ψήφων.

Γεννήσεις

1893: Σπύρος Σκούρας, μεγαλοπαράγων του Χόλιγουντ, πρόεδρος της «20th Century – Fox» από το 1942 έως το 1962. (Θαν. 16/8/1971)

1936: Μάριο Βάργκας Λιόσα, περουβιανός συγγραφέας και πολιτικός, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2010. (Θαν. 13/4/2025)

1973: Παναγιώτα Βλαντή, ελληνίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1822: Αγγελής Γοβγίνας, αγωνιστής του ’21 από την Εύβοια. (Γεν. 1780)

1941: Βιρτζίνια Γουλφ, βρετανίδα συγγραφέας. (Γεν. 25/1/1882)

1944: Ευγένιος Ιονέσκο, γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας, εισηγητής του Θεάτρου του Παραλόγου. («Η Φαλακρή Τραγουδίστρια») (Γεν. 26/11/1909)

Γιορτάζουν

Ηρωδίων.

Επέτειοι

Η Ώρα της Γης