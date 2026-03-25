Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Μαρτίου:

1821: Γιορτάζεται για πρώτη φορά επισήμως, με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821.

1884: Τελούνται στην Αθήνα τα εγκαίνια του μεγαλύτερου νοσοκομείου των Βαλκανίων, του «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου» (γνωστού σήμερα ως «Ευαγγελισμός»), παρουσία του βασιλιά Γεωργίου Α’, της βασίλισσας Όλγας, σύσσωμης της Βουλής, των Αρχών των Αθηνών και πλήθους κόσμου. Ο πρώτος ασθενής θα εισαχθεί στις 13 Απριλίου.

1896: Ανήμερα της 75ης επετείου από την έναρξη της Επανάστασης του ’21, αρχίζουν στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

1914: Ανήμερα της εθνικής επετείου ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη ο αθλητικός σύλλογος Άρης, από διαφωνούντα μέλη του Ηρακλή.

1924: Με ψήφισμα της 4ης Συντακτικής Συνέλευσης, η Ελλάδα ανακηρύσσεται σε Αβασίλευτη Δημοκρατία. Για πρώτη φορά ακούγεται ο «Ύμνος της Ελληνικής Δημοκρατίας» σε μουσική Διονυσίου Λαυράγκα και στίχους Ιωάννη Πολέμη.

1957: Υπογράφεται στη Ρώμη η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΟΚ), νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεννήσεις

1771: Παλαιών Πατρών Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. (Θαν. 30/5/1826)

1942: Αρίθα Φράνκλιν, αμερικανίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 16/8/2018)

1971: Εβελίνα Παπούλια, ελληνίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1917: Σπύρος Σαμάρης ή Σαμαράς ή Σαμάρας, κερκυραίος μουσουργός, που μελοποίησε τον «Ολυμπιακό Ύμνο» σε ποίηση Κωστή Παλαμά. (Γεν. 17/11/1861)

1918: Κλοντ Ντεμπισί, γάλλος συνθέτης, που άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική, πάνω στους οποίους βάδισαν πολλοί μεταγενέστεροι συνθέτες (Βέμπερν, Μεσιάν, Μπουλέζ κ.ά.). Οι μουσικολόγοι τον εντάσσουν στο κίνημα του μουσικού ιμπρεσιονισμού, αν και ο ίδιος απέρριπτε αυτή την προσέγγιση. (Γεν. 22/8/1862)

2012: Αντόνιο Ταμπούκι, ιταλός συγγραφέας. (Γεν. 23/9/1943)