Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Μαρτίου:

1821 Οι Ντρέδες -οι Αρβανίτες της Άνω Μεσσηνίας- ξεσηκώνονται κατά των Τούρκων, με αρχηγό τον Γιαννάκη Μέλλιο.

1882 Ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ ανακαλύπτει το βάκιλο της φυματίωσης. Για τη σημαντική αυτή ιατρική ανακάλυψη, που έσωσε και σώζει μυριάδες ζωές, η 24η Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

1971 Ο Παναθηναϊκός εξέρχεται ισόπαλος της Έβερτον με 0-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Λίβερπουλ, προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν Τσάμπιονς Λιγκ). Η ενδεκάδα του θριάμβου: Οικονομόπουλος, Τομαράς, Αθανασόπουλος, Καψής, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Φυλακούρης, Δομάζος, Γραμμός, Αντωνιάδης.

1973 Το άλμπουμ των Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon» κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία.

1999 Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή η τελευταία αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρομές θα διαρκέσουν τρεις μήνες, έως ότου οι δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας αποσυρθούν από την περιοχή. Είναι η πρώτη επίθεση στην ιστορία της Συμμαχίας κατά κυρίαρχου κράτους.

2015 Ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή, επιβάλλει το Ειδικό Δικαστήριο στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον οποίο κρίνει ένοχο για το αδίκημα της νόθευσης δημοσίου εγγράφου σχετικά με την υπόθεση της «Λίστας Λαγκάρντ». Το δικαστήριο μετέτρεψε το αδίκημά του από κακούργημα σε πλημμέλημα, ενώ ο πρώην υπουργός αθωώθηκε για το αδίκημα της απόπειρας απιστίας.

Γεννήσεις

1874 Σίντνεϊ Ράιλι, Ρωσοεβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ. (Θαν. 6/11/1925)

1930 Στιβ ΜακΚουίν, Αμερικανός ηθοποιός. («Ο Πεταλούδας») (Θαν. 7/11/1980)

1961 Γιάνης Βαρουφάκης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός.

Θάνατοι

1893 Θεόδωρος Αρεταίος, Έλληνας ιατρός, καθηγητής της Χειρουργικής (1864-1893), Πρύτανης (1879-1880) και μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). (Γεν. 2/8/1829)

1905 Ιούλιος Βερν, Γάλλος συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. («Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», «20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα») (Γεν. 8/2/1828)

1934 Θεόφιλος, Έλληνας λαϊκός ζωγράφος. (Γεν. ?).

Γιορτάζουν

Ορθόδοξος, Ορθοδοξία, Ορθούλα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για το Δικαίωμα στην Αλήθεια σχετικά με τις Καταφανείς Παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Αξιοπρέπεια των Θυμάτων

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.