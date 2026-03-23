ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Μαρτίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Μαρτίου:

1821: Οι έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν την Καλαμάτα. Την ίδια μέρα η Μεσσηνιακή Σύγκλητος εκδίδει την «προειδοποίηση εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του γένους των Ελλήνων.

1821: Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ αφορίζει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που ξεσήκωσε τη Μολδοβλαχία.

1839: Καταγράφεται για πρώτη φορά η λέξη ΟΚ. Λέγεται ότι προέρχεται από την ελληνική φράση «Όλα Καλά» που έγραφαν οι πρόγονοι μετανάστες, που δούλευαν στο λιμάνι, πάνω στα κιβώτια με το εμπόρευμα. Πάντως, η εφημερίδα της εποχής «Boston Morning Post» γράφει ότι ο όρος προέρχεται από το ανορθόγραφο «Oll Korrect» (αντί για το σωστό All Correct). Μάλλον έχει δίκιο, αφού το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στο νέο κόσμο για τους Έλληνες.

1919: O σοσιαλιστής Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει στο Μιλάνο φασιστικό κίνημα με την επωνυμία «I Fasci Italiani del Combattimento» (Ιταλικές Μαχητικές Δέσμες). Συνοδοιπόροι του, οι συνδικαλιστές ηγέτες Αγκοστίνο Λαντσίλο και Μικέλε Μπιάνκι.

1929: Δημοσιεύεται στο «Ριζοσπάστη» τηλεγράφημα του Άλμπερτ Αϊνστάιν προς την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ο μεγάλος επιστήμονας, μέλος της Επιτροπής Αμύνης των Θυμάτων της Λευκής Τρομοκρατίας στα Βαλκάνια, διαμαρτύρεται για τις αποβολές φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για πολιτικούς λόγους, απαιτώντας την ελευθερία της σκέψης των φοιτητών.

Γεννήσεις

1869: Καλούστε Γκιουλμπεκιάν, αρμένιος επιχειρηματίας στο χώρο της πετρελαϊκής βιομηχανίας και φιλάνθρωπος, γνωστός και ως «Κύριος 5%», επειδή κρατούσε πάντα το 5% των μετοχών στις εταιρείες που συμμετείχε. (Θαν. 20/7/1955)

1915: Βασίλι Ζάιτσεφ, ρώσος στρατιωτικός, ίσως ο πιο διάσημος ελεύθερος σκοπευτής. (Θαν. 15/12/1991)

1937: Ρόμπερτ Γκάλο, αμερικανός ιατρικός ερευνητής, που ανακάλυψε μαζί με τον Λικ Μοντανιέ το 1984 τον ιό HIV, υπεύθυνο για το AIDS.

Θάνατοι

1842: Μαρί Ανρί Μπέιλ, γνωστότερος ως Σταντάλ, γάλλος συγγραφέας. («Το μαύρο και το κόκκινο», «Το μοναστήρι της Πάρμας») (Γεν. 23/1/1783)

1992: Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. (Γεν. 8/5/1899)

2001: Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. (Γεν. 24/6/1932)

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ τη Δευτέρα υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για βανδαλισμούς σε σχολείο στον Εύοσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα για την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Λέσβος: Με προσωπικό ασφαλείας οι Δήμοι του νησιού την Δευτέρα λόγω του αφθώδους πυρετού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Βόλος-ΠΑΟΚ: Τέιλορ αντί Μπάμπα επέλεξε ο Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του Δικεφάλου

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Βαρύ πένθος για την Πόπη Μαλλιωτάκη – “Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν”