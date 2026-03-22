Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Μαρτίου:

1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άνδρες καταλαμβάνει τους λόφους της Καλαμάτας προς τη Σπάρτη. Ο Παπαφλέσσας με τον Αναγνωσταρά και τον Σταματελόπουλο «πιάνουν» την άλλη πλευρά. Η πόλη βρίσκεται σε ελληνικό κλοιό.

1821: Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος και ο Ανδρέας Λόντος υψώνουν επαναστατική σημαία (κόκκινη με μαύρο σταυρό στη μέση). Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθετεί στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στο σταυρό αυτό ορκίζονται οι επαναστάτες.

1919: Ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα, με απόφαση της κυβέρνησης Βενιζέλου.

1933: Ανοίγει τις πύλες του το πρώτο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου της Βαυαρίας.

1963: Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους υπό τον τίτλο «Please, Please Me».

1982: Ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο.

Γεννήσεις

1948: Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, βρετανός συνθέτης μιούζικαλ. («Γάτες»)

1950: Γκόραν Μπρέγκοβιτς, σέρβος συνθέτης.

1976: Ριζ Γουίδερσπουν, βραβευμένη με Όσκαρ αμερικανίδα ηθοποιός. («Η εκδίκηση της ξανθιάς», «Πλέζαντβιλ», «Walk the line»)

Θάνατοι

1825: Ιωάννης Π. Μαυρομιχάλης, αγωνιστής του ’21. (Γεν. 1804)

1832: Γκαίτε , γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.(«Φάουστ»). Το πλήρες όνομά του είναι Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε. Στην Ελλάδα, ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γείθιος. (Γεν. 28/8/1749)

2008: Ισραέλ «Κατσάο» Λόπες, κουβανός μουσικός, που θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής μάμπο. (Γεν. 14/9/1918)

