Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 21 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 21 Μαρτίου:

1800 Υπογράφεται ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία ιδρύεται η Πολιτεία των Επτά Ενωμένων Νήσων (Επτάνησα), το πρώτο ελληνικό κράτος μετά την Άλωση. Το νεοσύστατο κράτος θα είναι ανεξάρτητο, με εγγυητή της ανεξαρτησίας του τη Ρωσία, αλλά φόρου υποτελές στο σουλτάνο.

1821 Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν τα Καλάβρυτα. Θεωρείται η πρώτη πολεμική πράξη του Αγώνα στην Πελοπόννησο.

1847 Ο ζωγράφος Γ. Κ. Μιχαήλ ολοκληρώνει τον πίνακά του «Εμπρησμός της Οθωμανικής Φρεγάτας εις Γέροντα». Ο πίνακας βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή).

1935 Η Περσία μετονομάζεται επισήμως σε Ιράν (Η χώρα των Αρίων).

1952 25.000 άνθρωποι παρακολουθούν την πρώτη Rock & Roll συναυλία στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

1960 Η Σφαγή του Σάρπβιλ: Η αστυνομία της ρατσιστικής Νοτίου Αφρικής, του Απαρτχάιντ και των φυλετικών διακρίσεων, πνίγει στο αίμα ειρηνική διαδήλωση μαύρων φοιτητών. Από τα πυρά των αστυνομικών σκοτώνονται 69 διαδηλωτές και τραυματίζονται 180. Με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός, ο ΟΗΕ θα ανακηρύξει την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

Γεννήσεις

1920 Μανώλης Χιώτης, έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. (Θαν. 21/3/1970)

1960 Άιρτον Σένα, Βραζιλιάνος πιλότος της Φόρμουλα 1. (Θαν. 1/5/1994)

1980 Ροναλντίνιο, (Ρονάλντο Ντε Ασις Μορέιρα, το πραγματικό όνομά του), βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

1727 Ισμαήλ Ιμπν Σαρίφ, δεύτερος άρχοντας του Μαρόκου, που συνεισέφερε τα μέγιστα στην ανεξαρτησία της χώρας του από τους Οθωμανούς Τούρκους. Έμεινε στην ιστορία για τις 500 γυναίκες και τα 1042 παιδιά του. (Γεν. 1645)

1988 Πάτρικ Στέπτοου, βρετανός ιατρικός ερευνητής, που μαζί με τον συνάδελφό του Ρόμπερτ Έντουαρτς τελειοποίησαν τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. (Γεν. 9/6/1913)

2013 Πιέτρο Μενέα, Ιταλός αθλητής του στίβου, από τους κορυφαίους σπρίντερ όλων των εποχών. (Γεν. 28/6/1952)

Επέτειοι