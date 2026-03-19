Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 19 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 19 Μαρτίου:

1831 Σημειώνεται η πρώτη ληστεία τράπεζας στη Νέα Υόρκη. Οι ληστές φεύγουν από τη City Bank (σημερινή Citibank) με 245.000 δολάρια.

1895 Οι Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες Ογκίστ και Λουί Λιμιέρ δημιουργούν την πρώτη ταινία τους, με τίτλο «Έξοδος από το εργοστάσιο Λυμιέρ» (La sortie des usines Lumière), που αποτυπώνει την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιό τους.

1983 Δολοφονείται στο γραφείο του ο εκδότης της εφημερίδας «Βραδυνή», Τζώρτζης Αθανασιάδης. Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, που δεν έχει εξιχνιαστεί ακόμη.

2004 Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής από συστάσεως του ελληνικού κράτους.

2009 Πραγματικότητα είναι πλέον και στην Ελλάδα η γέννηση παιδιού από κατεψυγμένο ωάριο. Τον τοκετό πραγματοποιεί στο μαιευτήριο «Μητέρα» ο Δρ. Μηνάς Μαστρομηνάς.

2015 «Ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες», δηλώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγο μετά τη λήξη της επταμερούς συνάντησης για το ελληνικό ζήτημα, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Για μία πρώτη σύγκλιση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και των συνομιλητών του, κάνουν λόγο παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γεννήσεις

1885 Αττίκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλλου, «τροβαδούρος» της Αθήνας. (Θαν. 29/8/1944)

1936 Ούρσουλα Άντρες, ελβετίδα ηθοποιός, το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

1943 Μάριο Μολίνα, Μεξικανός χημικός, που μελέτησε τη χημεία της γήινης ατμόσφαιρας και μαζί με τον Σέργουντ Ρόουλαντ διατύπωσαν το 1974 θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) που εκλύονται στην ατμόσφαιρα (στρατόσφαιρα) από ποικίλα προϊόντα της βιομηχανικής κοινωνίας (αεροζόλ, υγρά ψυγείων, μηχανήματα κλιμα­τισμού αυτοκινήτων κ.ά.) καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος που προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη μας από την καταστρεπτική υπεριώδη ακτινοβολία του Ήλιου. Για την εργασία τους αυτή τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας (1995) το οποίο μοιράσθηκαν με τον Πάουλ Κρούτσεν. Οι προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν το 1985, με την ανί­χνευση της «τρύπας του όζοντος» πάνω από τον Νότιο Πόλο. (Θαν. 7/10/2020)

Θάνατοι

1856 Λουντοβίκο Λιπαρίνι, φιλέλληνας ιταλός ζωγράφος. Γνωστά έργα του που έχουν σχέση με την Επανάσταση του 1821 είναι: «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τη σημαία της Ανεξαρτησίας» και «Ο Όρκος του Λόρδου Βύρωνα». (Γεν. 17/2/1800)

1900 Ελένη Μπούκουρα – Αλταμούρα, ελληνίδα ζωγράφος. (Γεν. 1821)

2008 Άρθουρ Κλαρκ, άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας. («2001: Οδύσσεια του Διαστήματος») (Γεν. 16/12/1917)

Γιορτάζουν

Δαρείος, Δαρεία, Χρύσανθος, Χρυσάνθη.