Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 16 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 16 Μαρτίου:

1872 Διεξάγεται ο πρώτος τελικός ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Αγγλίας, της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Γουόντερερς νικούν τους Ρόιαλ Ιντζινίαρς με 1-0 και κατακτούν το τρόπαιο.

1964 Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αποβιβάζονται στην Κύπρο, μετά τις διακοινοτικές ταραχές του Δεκεμβρίου και τη δημιουργία της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία. Την ίδια ημέρα, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιοδοτεί την Κυβέρνηση για εισβολή στην Κύπρο.

1967 Εκδίδεται η απόφαση του στρατοδικείου για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Καταδικάζονται σε βαριές ποινές 15 αξιωματικοί και αθωώνονται 13. Η μεγάλη αυτή δίκη κράτησε 100 μέρες (14 Νοεμβρίου 1966 – 16 Μαρτίου 1967).

1971 Οι Σάιμον και Γκαρφάνκελ κερδίζουν δύο βραβεία Γκράμι, για το άλμπουμ «Bridge Over Troubled Water» και το ομώνυμο τραγούδι.

1978 Η ιταλική τρομοκρατική οργάνωση «Ερυθρές Ταξιαρχίες» ανακοινώνει την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο και απειλεί ότι θα τον εκτελέσει αν δεν αποφυλακιστούν όσα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί.

1993 Ο Άρης κατακτά το Ευρωπαϊκό Κύπελλο (πρώην Κύπελλο Κυπελλούχων) στο μπάσκετ. Στον τελικό, που διεξάγεται στο Τορίνο, νικάει την τουρκική Εφές Πίλσεν με 50-48. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Γεννήσεις

1941 Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με σημαντικό έργο κυρίως την δεκαετία του 70. Το 1972 σκηνοθέτησε το ερωτικό δράμα «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο, ενώ το 1988 κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία του «Ο τελευταίος αυτοκράτορας». (Θαν. 26/11/2018)

1959 Γενς Στόλτενμπεργκ, νορβηγός σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

1978 Κώστας Μπακογιάννης, έλληνας πολιτικός, Δήμαρχος Αθηναίων από το 2019 έως και το 2023.

Θάνατοι

37 Τιβέριος, ρωμαίος αυτοκράτορας, επί των ημερών του οποίου σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. (Γεν. 16/11/42 π.Χ.)

1881 Μόδεστος Μουσόργκσκι, ρώσος συνθέτης. («Μια Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό») (Γεν. 9/3/1839)

1979 Ζαν Μονέ, γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός, από τους πρωτεργάτες της Ενωμένης Ευρώπης. (Γεν. 9/11/1888)

Γιορτάζουν

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

