Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 10 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 10 Μαρτίου:

1876 Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ πραγματοποιεί την πρώτη τηλεφωνική κλήση παγκοσμίως. Καλεί από το σπίτι του στη Βοστόνη τον βοηθό του Γουότσον, που βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού.

1896 Ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον πρώτο σύγχρονο Μαραθώνιο, με 3 ώρες και 18 λεπτά, κατά τη διάρκεια των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου.

1905 Ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση στο χωριό Θέρισος, με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι κινηματίες με υπόμνημά τους προς τις μεγάλες δυνάμεις ζητούν την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο αγγλικός στόλος κατευθύνεται προς το νησί.

1923 Τραγικό ναυάγιο σημειώνεται στο Σαρωνικό. Το επίτακτο ναυαγοσωστικό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζεται κοντά στην Ψυττάλεια, με αποτέλεσμα να πνιγούν περισσότεροι από 150 αξιωματικοί και ναύτες.

1925 Ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς από μέλη του Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς.

2015 Την ομόθυμη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων συγκεντρώνει η πρόταση της προέδρου του Σώματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την επανασύσταση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών.

Γεννήσεις

1900 Παντελής Πουλιόπουλος, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ (1924-1926) και από τα ιδρυτικά μέλη του τροτσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα. (Θαν. 6/6/1943)

1938 Ιερώνυμος Β’, κατά κόσμο Ιωάννης Λιάπης, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

1958 Σάρον Στόουν, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1970 Βασίλης Αυλωνίτης, Έλληνας δημοφιλής ηθοποιός. Υπήρξε από τα σημαντικότερα στελέχη του λεγόμενου ελαφρού θεάτρου και από τους κορυφαίους «τυπίστες» της ελληνικής σκηνής. (Γεν. 1/1/1904)

1992 Γιώργος Ζαμπέτας, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού. (Γεν. 25/1/1925)

2012 Δόμνα Σαμίου, Eλληνίδα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του δημοτικού τραγουδιού, με διεθνή αναγνώριση. (Γεν. 12/10/1928).

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γυναικών Δικαστών