MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 9 Μαρτίου

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 9 Μαρτίου:

1776: Κυκλοφορεί το βιβλίο του Άνταμ Σμιθ «Ο πλούτος των Εθνών», ένα από τα κλασσικά συγγράμματα της οικονομικής επιστήμης.

1824: Αρχίζει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων.

1941: Αρχίζει η Εαρινή Επίθεση των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο, παρουσία του Μουσολίνι. Θα αποτύχει παταγωδώς.

1959: Η διάσημη κούκλα Barbie κάνει το ντεμπούτο της… Οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια.

1971: Τα πέντε 9άρια του Αντώνη Αντωνιάδη. Στις 9 του μήνα, στις 9 το βράδυ ακριβώς, 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, το Νο9 του Παναθηναϊκού (Αντώνης Αντωνιάδης) επιτυγχάνει το 9ο γκολ του στα κύπελλα Ευρώπης, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση Έβερτον – Παναθηναϊκού για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και θέτοντας τις βάσεις για την ιστορική πρόκριση της ομάδας του Φέρεντς Πούσκας στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

2000: Υποβάλλεται από την κυβέρνηση Σημίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ. «Καθυστερημένη κατά δύο χρόνια είναι η αίτηση», σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμηση ότι έρχονται μαύρες μέρες κι έγιναν εθνικές υποχωρήσεις, διατυπώνουν το ΚΚΕ και το ΔΗΚΚΙ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για σημαντικό γεγονός, αλλά για δυσανάλογο κόστος που κατέβαλε ο λαός.

Γεννήσεις

1921: Δημήτρης Χορν, έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 16/1/1998)

1925: Μανόλης Αναγνωστάκης, έλληνας ποιητής. (Θαν. 23/6/2005)

1960: Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σέρβος καλαθοσφαιριστής και προπονητής.

Θάνατοι

1955: Κίτσος Τζαβέλας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. (Γεν. 1800)

1990: Γεώργιος Κωστάκης, έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης της ρωσικής πρωτοπορίας. (Γεν. 5/7/1913)

1994: Τσαρλς Μπουκόφσκι, αμερικανός συγγραφέας. (Γεν. 16/8/1920)

Σαν σήμερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Forbes: Κερδισμένοι οι μεγιστάνες των δεξαμενόπλοιων από τις αναταράξεις σε Ιράν και Βενεζουέλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Αγριογούρουνα με τα μικρά τους έκαναν… βόλτα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Αρώματα και δέρμα: Ο κρυφός κίνδυνος πίσω από την μυρωδιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Βίντεο από την στιγμή που χτυπά ο σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα Ιωάννινα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συνελήφθη 51χρονος για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο στο Άρης-Ατρόμητος

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Δήμος Βερύκιος για Λαζόπουλο-Γεωργιάδη: “Στην ανθρώπινη ψυχή υπάρχει όριο, αν αυτό το βαφτίζουμε σάτιρα λίγο με ενδιαφέρει”