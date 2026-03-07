MENOY

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Μαρτίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 7 Μαρτίου:

961 Ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς απελευθερώνει το Ηράκλειο της Κρήτης από τους Άραβες.

1876 Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το τηλέφωνο.

1910 Γίνεται η πρώτη συνέλευση του Πανελλήνιου Ποδοσφαιρικού Ομίλου, μετέπειτα Παναθηναϊκού, στην κατοικία του 20χρονου Γιώργου Καλαφάτη, στην οδό Δερβενίων 3 στα Εξάρχεια, με συμμετοχή 35 μελών. Έχει προηγηθεί η διάσπαση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών (Δεκέμβριος 1909, στιγμή κατά την οποία αποφασίζεται η πρώτη μετονομασία του συλλόγου, ενώ θα ακολουθήσει το 1922 η τελική σε ΠΑΟ) και η ιδρυτική συνέλευση του συλλόγου (Ιανουάριος 1910).

1921 Ο Κόκκινος Στρατός υπό τον Τρότσκι επιτίθεται στους αναρχικών αντιλήψεων στασιαστές ναύτες της Κροστάνδης.

1948 Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται κι επισήμως στην Ελλάδα.

2004 Έπειτα από 11 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία, με αρχηγό τον Κώστα Καραμανλή, επιστρέφει στην εξουσία. Εξασφαλίζει άνετη πλειοψηφία 165 εδρών, με ποσοστό 45,36%, έναντι 40,55% και 117 έδρες του ΠΑΣΟΚ, που πριν από δύο μήνες εξέλεξε ως νέο πρόεδρό του τον Γιώργο Παπανδρέου. Το ΚΚΕ καταλαμβάνει 12 έδρες με ποσοστό 5,90% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6 έδρες με 3,26%. Εκτός Βουλής μένει και πάλι το ΔΗΚΚΙ που λαμβάνει 1,79% και το νεοϊδρυθέν ΛΑ.Ο.Σ. του Γιώργου Καρατζαφέρη με 2,19%.

Γεννήσεις

1772 Κωνσταντίνος Μπέλιος ή Βέλιος, Αυστριακός έμπορος, ελληνικής καταγωγής, που έφερε τον τίτλο του βαρώνου. Υπήρξε εθνικός ευεργέτης. (Θαν. 23/12/1838)

1788 Αντουάν Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, πρωτοπόρος στη μελέτη του ηλεκτρισμού. (Θαν. 18/1/1878)

1875 Μορίς Ραβέλ, Γάλλος συνθέτης. («Μπολερό», «Εικόνες από μια έκθεση») (Θαν. 28/12/1937)

Θάνατοι

1274 Τόμας Ακουίνας, γνωστός στον ελληνικό χώρο ως Θωμάς ο Ακυινάτης ή Ακινάτης, Ιταλός θεολόγος, από τους διαμορφωτές του δόγματος της καθολικής εκκλησίας. (Γεν. 1225)

1938 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Έλληνας φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε πρωθυπουργός για 9 μήνες το διάστημα 1924-1925. (Γεν. 17/5/1875)

1999 Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Αμερικανός σκηνοθέτης. («2001: Οδύσσεια του Διαστήματος», «Κουρδιστό Πορτοκάλι», «Η Λάμψη», «Μάτια ερμητικά κλειστά») (Γεν. 26/7/1928)

Διαβάστε μας στο Google News

