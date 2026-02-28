Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου:

1770 Ο Θεόδωρος Ορλόφ καταπλέει στη Μάνη και παρακινεί τους κατοίκους της να εξεγερθούν κατά των Τούρκων. (Ορλοφικά)

1826 Οι Τουρκοαιγύπτιοι κυριεύουν τα νησάκια Ντολμά και Πόρο στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και αναγκάζουν τη φρουρά του Ανατολικού να εγκαταλείψει τις θέσεις της. Κάθε επικοινωνία της πολιορκημένης πόλης με τον έξω κόσμο είναι πια αδύνατη.

1854 Ιδρύεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των ΗΠΑ, με κύριο στόχο την κατάργηση της δουλείας.

1943 «Ηχήστε σάλπιγγες…» απαγγέλλει ο Άγγελος Σικελιανός στην κηδεία του σπουδαίου Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά στο Α’ Νεκροταφείο, η οποία εξελίσσεται στην κορυφαία -ίσως- αντιστασιακή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, με τη συμμετοχή χιλιάδων κόσμου.

1959 H ελληνική Βουλή απορρίπτει με ψήφους 170 έναντι 117 την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που υπέγραψε τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου για το Κυπριακό, δηλώνοντας ότι πρόκειται «για τας ευτυχεστέρας ημέρας της ζωής μου». Οι βουλευτές της ΕΡΕ χειροκροτούν, ενώ ο Σοφοκλής Βενιζέλος αποχωρεί κραυγάζοντας: «Ζήτω η Ένωσις».

1991 Τερματίζεται ο Πόλεμος του Κόλπου, καθώς ιρακινοί στρατιώτες και Σύμμαχοι διατάσσονται να σταματήσουν τις επιθέσεις.

2023 Στις 23:21 σημειώνεται σφοδρή μετωπική σύγκρουση μεταξύ εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας στον Ευαγγελισμό Λάρισας, λίγο έξω από τα Τέμπη. Συνολικά 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 85 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας, όντας μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες.

Γεννήσεις

1787 Ιωσήφ Λουδοβίκος φον Άρμανσπεργκ, Βαυαρός πολιτικός, που διατέλεσε πρόεδρος του συμβουλίου της Αντιβασιλείας και πρωθυπουργός της Ελλάδας επί Όθωνος. (Θαν. 3/4/1853)

1901 Λάινους Καρλ Πόλινγκ, Αμερικανός χημικός. Τιμήθηκε με Νόμπελ Χημείας το 1954 για την εργασία του τη σχετική με τη φύση των χημικών δεσμών και τις εφαρμογές της στη διάγνωση της μοριακής δομής πεπλεγμένων ουσιών και με Νόμπελ Ειρήνης το 1962, για τη σθεναρή του στάση εναντίον των πυρηνικών εξοπλισμών. Μαζί με τη Μαρία Κιουρί είναι οι μοναδικοί κάτοχοι δύο βραβείων Νόμπελ στην ιστορία του θεσμού. (Θαν. 19/8/1994)

1942 Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας τον Rolling Stones. (Θαν. 3/7/1969)

Θάνατοι

1916 Χένρι Τζέιμς, Αμερικανός μυθιστοριογράφος. («Το στρίψιμο της βίδας») (Γεν. 15/4/1843)

1925 Φρίντριχ Έμπερτ, Γερμανός σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, πρώτος πρόεδρος της αποκληθείσας «Δημοκρατίας της Βαϊμάρης». (Γεν. 4/2/1871)

1986 Ούλοφ Πάλμε, Σουηδός πολιτικός. Διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός της χώρας του, προτού δολοφονηθεί το 1986. (Γεν. 30/1/1927).

Γιορτάζουν

Κύρα, Κυράννα.