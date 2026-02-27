Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου:

1869 Εγκαινιάζεται ο ατμοκίνητος αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας – Πειραιά, υπό την επωνυμία ΣΑΠ Α.Ε., μετέπειτα ΗΣΑΠ. Επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο είναι η βασίλισσα Όλγα, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης, υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

1900 18 νεαροί ιδρύουν στο εστιατόριο «Γκιζέλα» του Μονάχου την ποδοσφαιρική ομάδα Μπάγερν.

1933 Εμπρησμός στο Ράιχσταγκ. Η φωτιά στη γερμανική Βουλή αποδίδεται στους κομμουνιστές και ο Χίτλερ βρίσκει την ευκαιρία να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναστείλει τα πολιτικά δικαιώματα.

1968 Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει στη Στοκχόλμη τη δημιουργία της οργάνωσης ΠΑΚ (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα) με στόχο την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Την επομένη τα σουηδικά κόμματα καλούν με ομόφωνη απόφασή τους τον Έλληνα πολιτικό να μιλήσει στη σουηδική Βουλή (κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας). Παράλληλα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας και πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Τάκε Ερλάντερ ανακοινώνει την πρόθεση του κόμματός του να προσφέρει βοήθεια στο ΠΑΚ.

1991 Η Αλέκα Παπαρήγα εκλέγεται Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ. Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το ΚΚΕ τοποθετεί μία γυναίκα στην ηγεσία. Η νέα Γ.Γ. υποστηρίχθηκε από τη λεγόμενη «συντηρητική» πτέρυγα της Κεντρικής Επιτροπής με 57 ψήφους, έναντι 53 που συγκέντρωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, τον οποίο υποστήριξε η «ανανεωτική» πτέρυγα.

2016 Στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος μεταξύ της Δεξιάς και της «παράλογης χωρίς έρμα Αριστεράς» αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στην παρέμβαση που κάνει στο συνέδριο του «Ποταμιού».

Γεννήσεις

1902 Τζον Στάινμπεκ, Αμερικανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με τα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας (1962) και Πούλιτζερ. («Τα Σταφύλια της Οργής», «Άνθρωποι και Ποντίκια», «Ανατολικά της Εδέμ») (Θαν. 20/12/1968)

1932 Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Αγγλίδα ηθοποιός. (Θαν. 23/3/2011)

1938 Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ήρωας του κυπριακού αγώνα της ανεξαρτησίας. (Θαν. 14/3/1957)

Θάνατοι

1892 Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ (Louis Vuitton). (Γεν. 4/8/1821)

1943 Κωστής Παλαμάς, έλληνας ποιητής. (Γεν. 13/1/1859)

2015 Λέοναρτ Νιμόι, αμερικανός ηθοποιός, που έγινε διάσημος από το ρόλο του «Σποκ» στην τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Ταξίδι στ’ Αστέρια» («Star Trek»). (Γεν. 26/3/1931)

Γιορτάζουν

Ασκληπιός, Ασκληπία, Λέανδρος, Λεάνδρα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Πολικής Αρκούδας

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ανοσμία

Παγκόσμια Ημέρα ΜΚΟ